Sabato 23 Dicembre 2023, 11:22 - Ultimo aggiornamento: 11:29

PESARO - Strappato alla vita a soli 28 anni. Dolore e sgomento per la morte di Riccardo Valentini, pesarese di Villa San Martino, scomparso improvvisamente nella notte tra giovedì e venerdì dopo aver accusato un acuto dolore al petto. La corsa in ospedale, nel cuore della notte, non è stata utile a salvargli la vita, probabilmente a causa di un infarto. Il giovane Riccardo è morto ieri mattina al San Salvatore. Sarebbe stato lui stesso a chiamare il 118 e a chiedere aiuto.

Riccardo Valentini morto, lavoro e famiglia

Il giovane era operaio alla Ilva Glass, una azienda che produce vetri per elettrodomestici e che ha sede nella zona di Borgo Santa Maria. Aveva una compagna, Valentina, da cui ha avuto un bambino, il piccolo Nico, di appena 7 mesi. Sul suo profilo Facebook anche una foto della sua compagna con il pancione colorato, a quattro mesi dal parto. Riccardo lascia la mamma Grazia, il padre Maurizio e l’amata nonna Pina insieme a tanti familiari e tantissimi amici. Tra le sue passioni, il football americano, tanto che militava con passione negli Angels. Uno sport che come aveva detto lui stesso in una intervista sul sito della squadra lo aveva «aiutato a migliorare nelle relazioni, mi ha abituato a stare bene in gruppo con tutti».

Sportivo apprezzato

La società Angels lo ricorda così: «Con la tristezza nel cuore vi comunichiamo è venuto a mancare Riccardo Valentini. Colonna portante della nostra famiglia. Insieme a noi dalle giovanili, Riccardo ha militato in tutte le divisioni della lega football italiana, distinguendosi come ragazzo gentile, simpatico e talentuoso. Le nostre più sentite condoglianze in questo momento di dolore vanno alla famiglia di Riccardo. Una notizia che si è sparsa nell’ambiente tanto che i Warriors Bologna hanno tributato un omaggio nella loro pagina Instagram. «La nostra famiglia si stringe nel ricordo di Riccardo, scomparso prematuramente». Così come i Guelfi di Firenze.

L’ultimo saluto

Il funerale di Riccardo Valentini sarà celebrato oggi con la partenza del corteo funebre alle 14.10 dalla camera mortuaria di Muraglia, dove è stata composta la sua salma, per la chiesa di Villa San Martino dove sarà celebrata la messa. ieri sera, nella stessa chiesa, è stato recitato un rosario in memoria del giovane padre.