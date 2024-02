Alla scoperta di Pesaro, Capitale della Cultura 2024: ecco le 4 esperienze da non perdere in un weekend

È un piccolo gioiello delle Marche affacciato sul mare, e quest’anno riveste il ruolo di Capitale della Cultura: stiamo parlando di Pesaro, già da qualche anno Città della Bicicletta, e, per il 2024, un vero e proprio place to be e centro di contaminazione di idee, grazie ai numerosi eventi e appuntamenti in programma. Dall’arte alla musica, fino agli itinerari pensati per ammirare i dintorni sulle due ruote, sono tanti gli spunti curiosi per cui vale la pena organizzare una vacanza o anche solo un weekend alla scoperta di Pesaro, e c’è l’imbarazzo della scelta fra le attività più belle da vivere e i luoghi imperdibili della città. A soli 30 km da Pesaro, inoltre, di trova Urbino, città natale del pittore Raffaello Sanzio: un tour per il centro storico di questa città porta i turisti alla scoperta di alcuni luoghi di interesse davvero degni di nota, come il Palazzo Ducale, che è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità.