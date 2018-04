di Mattia Esposito

IL PATRON PIETROPAOLI

I RISULTATI

CLASSIFICA FINALE

GLI ACCOPPIAMENTI PLAYOFF

PLAYOUT

RIETI - Sarà il forte Kaos Reggio Emilia l’avversario ai playoff per il Real Rieti. Questo ha deciso l’ultima giornata di campionato: la vittoria della Luparense contro la Came Dosson ed il successo del Kaos contro l’Ic Futsal lascia in eredità questo accoppiamento.La Luparense chiude al primo posto, Acqua&Sapone seconda, terzo il Kaos, quarta la Came, quinto Napoli e sesto il Real Rieti. Chiudono negli ultimi due posti, in ordine, Pesaro e Latina. Al PalaMalfatti di Rieti, Real e Feldi Eboli chiudono la regular season con un punto a testa, frutto del 4-4 finale. La partita regala qualche emozione soprattutto nel secondo tempo, dopo che la prima frazione si era chiusa sull’1-0 del Real grazie ad un gol di Douglas Nicolodi. Ad inizio ripresa però il Real è distratto, e la Feldi trova un uno-due con Jader Fornari, che porta avanti i suoi. Il Real carica a testa bassa e pareggia con un bolide del solito Nicolodi, che fredda Giordano e pareggia i conti. A rompere l’equilibrio c’è però una incomprensione tra Schininà e Garcia Pereira, con il laterale romano che infila nella porta sbagliata e rimanda avanti la Feldi. Il Real alza ancora la pressione e pareggia prima i conti con Paulinho, poi passa in vantaggio con Rafinha, stasera capitano vista l’assenza di Douglas Corsini. Ronconi si gioca la carta del portiere di movimento e Dè scrive il definitivo 4-4. Il Real chiude cosi la regular season al sesto posto. Sarà dunque il Kaos l’avversario nella post season, squadra affrontata e battuta due volte in campionato dal Real, ma ricca di talento e di soluzioni. La prima gara si giocherà a Reggio Emilia i 3 maggio, gara 2 a Rieti il 6 ed eventuale gara 3 ancora al PalaBigi il 9 maggio. Inizia lo spettacolo unico dei playoff scudetto, ed il Real, a due anni di distanza da quelle notti magiche, è tornato a sedersi sul tavolo delle grandi.“Affrontiamo un avversario difficile, una squadra forte. Per avere la meglio servirà il miglior Real Rieti possibile. In questi giorni cercheremo di serrare le fila e dare il massimo nei playoff”.Garcia Pereira, Paulinho, Esposito, Schininà, De Michelis, Betao, Stentella, Romano, Nicolodi, Rafinha, Relandini, Lupinella. All. BellarteGiordano, Bertoni, Frosolone, Izzo, Dè, Fornari, Pedotti, Perri, Baron, Nigro, Caponigro, Glielmi. All. Ronconi9'10'' p.t. Nicolodi (R), 0'28'' s.t. Fornari (F), 1'40'' Fornari (F), 5'24'' Nicolodi (R), 5'46'' aut. Schininà (F), 6'17'' Paulinho (R), 11'27'' Rafinha (R), 18'51'' Dè (F)Rafinha (R), Dè (F), Schininà (R)Gianfranco Marangi (Brindisi), Giovanni Tessa (Barletta) CRONO: Dario Pezzuto (Lecce).Axed Latina – Acqua&Sapone 0-1Italservice Pesaro – Lazio 10- 5Kaos Reggio Emilia – Ic Futsal 7-3Luparense – Came Dosson 4-3Milano – Block Stem Cistenino 9-1Pescara – Lollo Caffè Napoli 0-6Luparense 58Acqua&Sapone 58Kaos Reggio Emilia 53Came Dosson 53Lollo Caffè Napoli 47Real Rieti 41Italservice Pesaro 40Latina 32Feldi Eboli 25Block Stem Cisternino e Ic Futsal 24Milano 16 (playout)Lazio 16 (playout)Pesara 0 (retrocessa)Luparense – LatinaAcqua&Sapone – Italservice PesaroKaos Reggio Emilia – Real RietiCame Dosson – Lollo Caffè NapoliMilano - Lazio