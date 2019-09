LE ASPETTATIVE DI BELLARTE.

RIETI - Quello che partirà il prossimo 21 settembre sarà uno dei campionati più lunghi ed impegnativi degli ultimi anni, con sedici squadre al via. Il Real Rieti si confronterà con "nemici" di sempre, ma anche con alcune novità interessanti. Tra le avversarie ci sarà anche l'Acqua&Sapone Unigross, la società più longeva nella serie A futsal (subito dopo c'è proprio il Real Rieti, ndr), che gli amarantocelesti si troveranno di fronte anche domani in occasione del memorial "Bellini" ad Ascoli Piceno insieme al Colormax Pescara.Dopo un biennio vincente targato Tino Perez, che si è accasato all'Inter Movistar, l'Acqua&Sapone ha iniziato un nuovo progetto tecnico, che ha visto il ritorno sulla panchina di Massimiliano Bellarte, che nel frattempo si era tolto la soddisfazione di vincere lo scudetto nel femminile con il Salinis.Sono tanti gli interpreti nuovi nella formazione abruzzese, che la prossima stagione giocherà le gare interne al PalaRigopiano di Pescara. Il fronte cessioni, in estate, è stato caldissimo, perché sono partiti praticamente tutti: da Lima a Lukaian, passando per Leandro Cuzzolino. I colpi in entrata però non sono mancati, alcuni dei quali, in estate, si sono intrecciati proprio con il Real Rieti. Su tutti spicca Douglas Nicolodi, tornato in Abruzzo dopo gli anni al Pescara ma soprattutto l'esperienza al Real Rieti, senza dimenticare Jesulito, conteso da entrambi i club e finito poi alla corte di Massimiliano Bellarte, altro ex Real. La base sarà composta sempre dal nucleo composto da capitan Murilo, insieme a Jonas, Avellino e Calderolli. Il vero colpaccio di mercato estivo è quello del pivot brasiliano Gui, destinato ad essere uno dei top player del prossimo campionato, oltre al prospetto italiano Houenoun, prelevato dall'Arzignano. La rosa resta quindi di prima fascia, e toccherà proprio a Bellarte trovare subito la chimica giusta: il prossimo 14 settembre arriverà infatti il primo grande appuntamento: la Supercoppa Italiana contro il Pesaro al PalaNinoPizza, primo trofeo della prossima stagione.«Un buon figlio torna sempre a casa» cosi il tecnico commenta il suo ritorno all'Acqua&Sapone, tracciando poi un bilancio su quella che sarà la prossima stagione: «Il nostro obiettivo è quello di divertirci e giocarcela su tutti i fronti, già a partire dalla Supercoppa contro il Pesaro, portando avanti determinati valori ed una sana ambizione. Per le gare della prossima stagione ci siamo trasferiti a Pescara, una città che ha grande tradizione in questo sport».