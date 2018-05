AeS in semifinale scudetto: lunedì a Chieti andata contro il Real Rieti

Tutto pronto per la prima sfida della semifinale scudetto. L’AcquaeSapone Unigross giocherà in casa l’andata contro il Real Rieti lunedì 14 maggio alle 20 e 45, partita trasmessa in diretta su Fox Sports, al PalaSantaFilomena di Chieti.



Per l’attesissimo evento sportivo, la società ha stabilito le seguenti regole per l’ingresso all’impianto di gioco (900 i posti totali a disposizione del pubblico), che sarà come sempre gratuito:



sarà possibile entrare al palazzetto solo con l’apposito biglietto-invito (uno per persona).



La distribuzione del biglietto-invito inizierà giovedì 10 maggio presso la sede della società, a Marina di Città Sant’Angelo, e presso lo stesso PalaSantaFilomena, negli orari di allenamento della squadra (19 e 30 – 21).



Il giorno della gara, lunedì 14 maggio, i biglietti-invito saranno distribuiti all’esterno del palazzetto fino ad esaurimento.



Modalità d’ingresso: il possessore del biglietto-invito dovrà presentarsi al cancello principale esterno del PalaSantaFilomena per ricevere il biglietto da uno steward preposto, poi dovrà consegnare lo stesso biglietto all’ingresso del palazzetto, ad un secondo steward, per accedere all’interno.



"La società nerazzurra chiede a tutti i tifosi e amanti del futsal abruzzesi la massima collaborazione per la riuscita dell’evento e si scusa anticipatamente con quanti non riusciranno a trovare posto all’interno del palazzetto. Ma il rispetto delle misure di sicurezza richieste dalle forze dell’ordine e dalle dimensioni stesse dell’impianto di gioco, oltre che del regolamento, impongono questa rigorosa regolamentazione degli ingressi e non permette deroghe", recita la nota ufficiale del club della famiglia Barbarossa.

Mercoled├Č 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:23



