LA GARA

IL COMMENTO

RIETI - Tra le mura dello Zena Montecelio (27 punti), la BF Sport (23) perde di misura ma senza sfigurare: termina 2-1. Gialloneri che si presentano sul campo dei romani a corto di giocatori: indisponibili Monaco, Cardini, Casciani, Di Casimirro.Pronti via, partita che si presenta subito ad alto ritmo e con un buon livello di agonismo. Dopo i primi 15’ di studio da parte di entrambe le compagini, lo Zena Montecelio affonda e sul primo e unico tiro della prima frazione di gioco passa in vantaggio. Nella restante mezz’ora, la Bf Sport alza il baricentro: Cavallari e Pengili non trovano il gol, sulla stessa azione i romani si salvano sulla linea. Sul finale di primo tempo anche Grifoni si trova a un passo dal pareggio: all’interno dell’area piccola non centra la porta.Nella ripresa il copione non cambia: i reatini tengono il pallino del gioco continuando ad attaccare. Il pressing giallonero mette in difficoltà la difesa dello Zena: intorno al 20’ della seconda frazione arriva il pareggio della Bf Sport, il classe 2002 Piras segna un gol di mezza rovesciata che si insacca sotto al sette. Poche le occasioni da registrare ma a 10’ dal termine i padroni di casa si portano nuovamente avanti: è 2-1.Le parole di mister Andrea Rogai: «Grande prestazione da parte di tutti. Tante le occasioni per passare in vantaggio ma loro su due tiri hanno trovato due gol. Risultato sicuramente bugiardo, non esagero nel dire che meritavamo la vittoria ma il pareggio era il risultato più giusto. Complimenti ai ragazzi".