: «Non mi sento rispettato,

sono abituato a vedere il calcio in un modo diverso. Prima dello sport vengono altri fattori come la stima e l’educazione. Non mi sono dimesso per la vittoria, né per i risultati. Il motivo? Alcuni giocatori non mi hanno portato il rispetto che sono abituato ad avere».



Dopo aver superato la crisi di risultati gli equicoli sono però alle prese con le dimissioni di Petrini, figura chiave da un punto di vista tecnico: la strada per la salvezza non è agevole. Domenica 28 gli equicoli saranno ospiti del Vicovaro, chiamati a dare continuità ai risultati.

RIETI - Conquista la prima vittoria il Salto Cicolano. Dopo un'ottima prestazione in Coppa anche in campionato arrivano i risultati sperati. Al De Amicis termina 1 a 0 la sfida salvezza contro il Settebagni. Gli equicoli si prendono i primi tre punti, concludendo la gara anche in nove. Proprio in inferiorità numerica, nei minuti finali, Maceroni sigla il preziosissimo gol.Nonostante gli ultimi due risultati positivi il vice allenatore Massimo Petrini si dimette a partita