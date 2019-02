© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Termina 3 a 4 la sfida della VI giornata di ritorno tra Licenza (15 punti) e Passo Corese(30). Risultato positivo per la formazione coresina che finalmente ritrova i tre punti. Partono bene i bianconeri che prima vedono farsi annullare un gol poi al 21’ trovano la rete del vantaggio con Imperatori. Lo 0 a 1 dura poco più di venti minuti quando allo scadere del primo tempo il Licenza trova il pareggio.Nella ripresa i ragazzi di mister Benigni scendendo nuovamente bene in campo portandosi in avanti prima con Manna su rigore poi con Italiano che al 33’ sigla l’1 a 3. Il risultato fa abbassare la concentrazione al Passo Corese che poco più tardi subisce due gol in due minuti. Il match sembra terminato in parità ma i sabini sono ancora in gara, al 40’ gli viene annullato un altro gol poi nei minuti di recupero del secondo tempo il capitano Daniele Filippi sigla il meritato vantaggio bianconero.“Risultato stretto per la nostra prestazione - dice mister Fabrizio Benigni – due gol regolari annullati e molte occasioni non sfruttate. Importanti i tre punti, ora testa alla prossima”.Il Passo Corese strappa con il cuore la vittoria e si prende i suoi tre punti. Domenica al Di Tommaso altra difficile gara, i coresini ospitano il Vicovaro(37).