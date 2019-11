LA GARA

I COMMENTI

Simone Patacchiola, tecnico Cantalice

Luciano Orati, tecnico Vicovaro

IL TABELLINO

Cantalice

Vicovaro

Arbitro

Reti

Note

RIETI - Il Cantalice (12 punti) crolla tra le mura del Gudini: col Vicovaro (16) termina 1-3. Assente Mostarda, in panchina Accardo ma non viene rischiato, recupera Beccarini.Un Cantalice rimaneggiato e con tanti infortunati va in campo non approcciando bene il match. Dopo la traversa di Santarelli al 10’ del primo tempo sale il Vicovaro. Prima Petrucci impegna Pezzotti che con una super parata tiene il risultato in parità, poi Loreti sugli sviluppi di un corner porta i suoi in vantaggio. Dopo l’1-0 è dominio Vicovaro: al 24’ Petrucci, il più pericoloso dei suoi, mette a segno il doppio vantaggio ospite. Il Vicovaro continua a spingersi in avanti e al 27’ Petrucci dal limite spara la sfera sopra la traversa. Sul finale del primo tempo Camilli a due passi dalla porta mette la palla sopra la traversa.Nella ripresa parte meglio il Cantalice: al 3’ sugli sviluppi di un corner i ragazzi di Patacchiola accorciano le distanze grazie all’autogol di Figlioli. Per i padroni di casa ci provano ancora Agostini e Santarelli ma senza trovare il gol. Al 30’ la beffa per il Cantalice: sul più bello Petrangeli su assist di Petrucci rimane solo in area e sul filo del fuorigioco riesce a infilare la difesa biancorossa: è 1-3.«Abbiamo subito i primi due gol su due disattenzioni che hanno condizionato la partita. L’occasione per Santarelli poteva cambiare le sorti della gara. Meglio il secondo tempo ma loro ci hanno punito con il terzo gol. Risultato giusto».«Grande vittoria a prestazione. Molto soddisfatto. Una vittoria in un campo non facile e contro una squadra molto esperta sia per ciò che riguarda i giocatori sia per l’esperienza del loro tecnico. Noi dobbiamo lavorare ma siamo sulla strada giusta per l’alta classifica».: Pezzotti, D’Ippolito (45’ st Ferretti), Agnesi, Bengala, Panitti, Rossi (35’st Laurenti), Agostini (25’st Cmelebi), Santarelli (36’st Beccarini), Camilli, Maccioni, Alessandrini (8’st Cedric). A disp. Miriello, Accardo, Fusacchia. All. Patacchiola.: Busti, Fenili, D’Urbano, Figlioli, Loreti, Ianzi, Lillo (8’st Pulcini), Copponi, Cecchini (17’st Petrangeli), Petrucci, Neroni (40’st Baronci). A disp. Costantini, Di Fausto, Procaccini, Grignani, Fratini. All. Orati: Viola di Roma 1 (De Salazar di Roma 1 e Ardanese di Roma 1): 12’ pt Loreti, 20’ pt Petrucci, 3’ st autogol Figlioli, 32’ st Petrangeli: ammoniti Santarelli, Beccarini , Ferretti (C), Copponi, Neroni (V); recupero: 0’ -4’; spettatori 100 circa