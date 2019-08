© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Bf Sport riprende oggi, sabato 17 agosto, il ritiro precampionato dopo due giorni di stop per il Ferragosto. Alle 15, al campo Alvaro Micheli di Pie di Colle di Rivodutri, il tecnico Costantino Fabiani sarà impegnato nel preparare la gara amichevole di domani mattina (ore 10.30 campo di Scoppito, L'Aquila) che verrà svolta contro l’Amiternina, squadra di Promozione abruzzese. Quasi tutti presenti tralasciando acciaccati o vacanzieri. Poi, domenica 25, la seconda uscita del team reatino: sarà la volta del triangolare con Nomentum (Promozione) e Poggio Mirteto (Prima Categoria) al campo sportivo Gudini (ex Fondiano).Il tecnico Costantino Fabiani: «Domani sarà la nostra prima gara dopo quasi 10 giorni di preparazione. Nel pomeriggio faremo forza poi preparerò la partita, non andiamo a farci una passeggiata. È una gara che mi consente di vedere dove dobbiamo andare a lavorare. Al momento abbiamo lavorato tanto sulla preparazione atletica ma dobbiamo inserire tanta tattica. Mi interessano i punti dove siamo carenti e in settimana ci lavorerò, voglio che i ragazzi sbaglino per spiegare cosa c’è da migliorare. Cercheremo di riprendere la gara perché rivendendola abbiamo tutto sotto mano e non ci dimentichiamo di nulla, è meglio di un allenamento. Lavoravo in questo modo anche in serie C e in D».«4-3-3 o 4-4-2, vedrò poi nel corso della partita. Dovrò abbassare un centrocampista in difesa, in questo momento è così ma è sempre stato un mio modo di giocare. Ho giocato così anche col Fiano Romano. La squadra deve impostare il gioco da dietro ed è difficile trovare un difensore che possa fare al caso. Forse abbasserò De Giorgi, forse Mattei, ma può giocarci tranquillamente Grifoni che in questo momento è acciaccato ma si riprenderà presto».«Mi servono almeno due difensori centrali, uno dei due magari anche under. Vedremo come si evolveranno le cose nei prossimi giorni».«Stiamo vedendo se organizzare altre amichevoli prima di domenica 25 quando al campo sportivo Gudini faremo un triangolare per me di lusso. Affronteremo Nomentum e Poggio Mirteto, due squadre molto preparate e che stanno investendo molto. Il Rieti giocherà di sabato e noi saremo forse l’unica squadra che giocherà domenica 25. Anche se amichevole spero in un numeroso afflusso di persone».