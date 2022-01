Amatrice riparte con una vittoria: al Tilesi Guidonia ko 3-2. Foto. «Tre punti chiave con lo spirito giusto»

RIETI - L’Amatrice agguanta i tre punti e si proietta al derby contro il Passo Corese: in vantaggio per 3-0, gli amatriciani si fanno rimontare fino al 3-2 e mantengono fino alla fine la preziosa vittoria.

Il primo tempo

Primo tempo scoppiettante per l’Amatrice che nei primi minuti punge con le punte Colangeli e Spadafora. Poi entra in scena il Guidonia che in una mischia quasi trova il gol, ma è pronto e reattivo Pantarotto che neutralizza il pericolo. Il gol arriva al 22’ in un’azione concitata in area di rigore, Pirozzi trova il pallone e lo scaglia alle spalle di Chingari. Successivamente ancora un diagonale di Spadafora finisce in area e Di Renzo provoca l’autorete che porta a due le marcature per gli amatriciani. Al 34’ c’è il tris di Colangeli che incorna in area di rigore per il 3-0. Sembra terminato il primo tempo quando al 40’ arriva il rigore concesso al Guidonia e trasformato da Franchitti.

APPROFONDIMENTI CALCIO Le emozioni al Tilesi

La ripresa

Nel secondo tempo decisamente protagonisti i portieri. Spadafora al 10’ spreca di poco fuori, mentre due minuti più tardi torva prontissimo Chingari a salvare il punteggio. Al 15’ il Guidonia torna decisamente in partita grazie alla rete di De Santis F. Un minuto più tardi palla pericolosa dell’Amatrice sfila davanti al portiere senza che gli attaccanti possano raggiungerla: al 22’ ci prova Colangeli su punizione, ma Chingari è in giornata di grazie e nega la rete al bomber amatriciano. Ancora Spadafora ci prova in area ma stavolta trova la traversa al 24’. La fine del secondo tempo vede due interventi decisivi del subentrato portiere Salvatore che al 31’ e al 40’ nega il gol su due tiri da lontano con due prodezze che tengono a galla la vittoria per l’Amatrice.

Il commento del tecnico

«Nel primo tempo siamo andati bene ed abbiamo espresso il nostro gioco - spiega Romeo Bucci, allenatore dell’Amatrice – il Guidonia è rientrato più convinto, noi abbiamo comunque provato a fare il quarto gol; ho visto lo spirito della squadra che ha saputo lottare e portare a casa tre punti fondamentali».

Il tabellino

Amatrice: Pantarotto (1’ st Salvatore), Campagna, Bangoura, Brucchietti, Jurado, D'Amelia (11’ st Pagliuca), Pirozzi (11’ st Lazzaro), Pace, Colangeli, Spadafora (25’ st Tiengo), Rodia (42’ st Carrieri). A disp. Pietrangeli T., Catalano, Rendina, Cenfi. All. Bucci.

Guidonia: Chingari, Maietta, Montanari, Di Renzo, Alfonsetti, Faraoni (12’ st De Santis F.), Callegari (12’ st Gubinelli), Procaccianti, Franchitti, De Santis M. (22’ st De Carolis), Parisi. A disp. Saccucci, Musio. All. Zanchi

Arbitro: Catalani di Ciampino (Monaco e Menichelli di Roma 2)

Reti: 22' pt. Pirozzi (A), 25' pt Di Renzo aut. (G)., 34' pt.Colangeli (A), 40' pt Franchitti rig.(G), 15' st De Santis F. (G).

Note. Ammoniti: Pirozzi (A), Franchitti (G)