Prima: l'Alba Sant'Elia vince e spera ancora nella salvezza diretta. Risultati e marcatori

RIETI - Termina anche la penultima giornata del campionato di Prima Categoria, sette le gare giocate in giornata con ben tre derby pirotecnici e risultati che rimandano all’ultima giornata il titolo di campione di categoria.

Spicca il derby pomeridiano tra l’Accademia Calcio Sabina e il Città di Rieti vinto dal team reatino con il risultato di 1-3. Bella gara che vede i padroni di casa partire meglio e trovare il goal con Williams, passa poco tempo però e Pasqualini realizza il goal del pareggio che chiude il primo tempo sull’uno a uno. Secondo tempo che vede salire in cattedra i ragazzi di Pagliarini che con la solita voglia di vincere riescono a trovare prima la rete del vantaggio con Cioffi e poi la rete del definitivo 1-3 con De Dominicis che mette il punto sulla gara. Più tre per il Città di Rieti che rimanda all’ultima giornata la speranza promozione vista la vittoria in rimonta di stamattina del Monterotondo 1935. Resta a 40 l’Accademia Calcio Sabina al settimo posto.

Derby ricco di emozioni anche quello tra Poggio San Lorenzo e Ginestra terminato 1-4 in favore degli ospiti. Match pieno di occasioni che vede i padroni di casa partire bene e trovare il vantaggio al settimo minuto con Grifoni, atre due occasioni poi per i locali che falliscono la chance del raddoppio. Sale il gioco del Ginestra che al ventesimo trova il pareggio con Falchetti grazie ad una buona azione di squadra e poco dopo il raddoppio sempre con Falchetti che freddo dagli undici metri ribalta il risultato al trentesimo, passano otto minuti e Ginestra trova il tris con Tosoni che manda le squadre negli spogliatoi con il parziale di 1-3. Secondo tempo che si apre con due occasioni per il Poggio San Lorenzo non sfruttate però a dovere, complice anche un’ottima prestazione dell’estremo difensore del Ginestra che mantiene il risultato. Troverà anche il quarto goal il Ginestra al settantesimo con Imperatori che mette la parola fine alla gara e regala ai suoi i tre punti.

Ricco di emozioni anche l’altro derby di giornata giocato tra Casperia e Fiamignano Valle Del Salto, al Rinalduzzi di Montopoli termina 2-1 in favore dei padroni di casa. Gara che sulla carta poteva apparire poco avvincente viste le posizioni in classifica di entrambe invece esce fuori un match molto combattuto con i padroni di casa che avranno la meglio grazie alle reti di Ubah e Mevoli che regalano ai sabini i tre punti che valgono l’ottavo posto in classifica, resta al quarto posto Fiamignano che non approfitta della sconfitta del Soratte e chiude la stagione al quarto posto.

Domenica da incorniciare anche per l’Alba Sant’Elia, impegnata in casa contro il Soratte trionfa con il rocambolesco risultato di 4-3.

Gara bellissima che vede i padroni di casa partire bene e trovare il vantaggio al ventisettesimo del primo tempo con il solito Ciogli che insacca in rete e primo tempo che si chiude con il vantaggio dell’Alba. Secondo tempo in cui succede di tutto poiché il Soratte in sette minuti ribalta il risultato grazie alla doppietta di Angeletti, non molla l’Alba che al sessantacinquesimo ritrova il pareggio sempre con Ciogli che fa doppietta. Continua a spingere il Soratte che approfitta di un calcio di punizione dal limite con Italiano che riporta in vantaggio i suoi. Non mollerà mai però l’Alba che prima ritrova il pareggio con Mancini a dieci dal termine e poi nel finale ribalta ancora una volta con Ciogli che realizza una tripletta e regala ai suoi tre punti d’oro. Sale l’Alba che con questa vittoria apre lo scenario salvezza e si porta a meno tre dal dodicesimo posto, con la testa al match di domenica prossima contro la Castelnuovese che sarà decisivo.

Tra le altre gare di giornata troviamo la vittoria del Monterotondo 1935 nel derby eretino ospite del Castrum Monterotondo per 2-3, La vittoria del III Municipio Calcio per 2-1 ai danni del Castelnuovese calcio e la vittoria del Football Jus contro l’Accademia Sporting Roma per 2-1

Turno di riposo per Brictense condannata ai playout vista la vittoria dell’Alba Sant’Elia.

Risultati e marcatori (XXIX Giornata):

Accademia Calcio Sabina-Città Di Rieti 1-3: Williams (A), Pasqualini, Cioffi, De Dominicis (C)

Casperia-Fiamignano Valle Del Salto 2-1:Ubah, Mevoli (C), De Santis (F)

Poggio San Lorenzo-Ginestra 1-4: Grifoni (P), Falchetti, Falchetti, Tosoni, Imperatori (G)

Alba Sant’Elia-Soratte 4-3: 1-0 25 Ciogli, Ciogli, Mancini, Ciogli (A) Angeletti, Angeletti, Italiano (S)

Castrum Monterotondo-Monterotondo 1935 2-3

III Municipio Calcio-Castelnuovese Calcio 2-1

Football Jus-Accademia Sporting Roma 2-1

Classifica

Monterotondo 1935 71

Città Di Rieti 70

Soratte 50

Fiamignano Valle Del Salto 46

Football Jus 45

Castrum Monterotondo, Accademia Calcio Sabina 40

Casperia 36

Accademia Sporting Roma 32

III Municipio Calcio 30

Poggio San Lorenzo 27

Castelnuovese Calcio 25

Alba Sant’Elia 22

Brictense 18

Ginestra 12