Prima: sfida d'alta quota Città di Rieti-Soratte, derby Ginestra-Fiamignano e P.S.Lorenzo-Alba. Gare e arbitri

RIETI - Si accendono le luci sui campi da calcio del campionato di Prima Categoria, ventunesima giornata in programma con sette match previsti, due derby spettacolari e scontri diretti che sapranno ancor di più riscrivere la classifica del girone B.

Spicca il derby tra Ginestra e Fiamignano valle del salto previsto per domenica mattina, match molto importante per entrambe con i padroni di casa in cerca di punti per tentare di dare una svolta a una stagione sin qui difficilissima, ospiti in netta difficoltà vogliono ritrovare la vittoria che manca ormai da due domeniche, match tutto da seguire.

Spicca anche l'altro derby che chiuderà la ventunesima giornata, Poggio San Lorenzo sfiderà al comunale di Poggio San Lorenzo l’Alba Sant'Elia, gara fondamentale per entrambe con i padroni di casa reduci da una pesante sconfitta in terra capitolina con la voglia di tornare a far punti per dare uno scossone alla propria classifica, ospiti in cerca disperata di punti per tentare di staccare ancor di più Ginestra e mettere un piede nella zona salvezza, gara tutta da vivere.

Match interno per il Città di Rieti 1936, che al Gudini ospiterà il Soratte, match che si prevede dall'alto tasso tecnico con i padroni di casa obbligati a vincere per non rischiare di scendere al secondo posto e restare in vetta alla classifica al pari del Monterotondo 1935, ospiti forti del terzo posto in cerca di punti per avvicinarsi alla vetta e sognare in grande.

Giocherà in casa anche l'Accademia calcio Sabina impegnata domenica pomeriggio contro il III Municipio Calcio, Match che si prevede davvero bello con i padroni di casa che tornano in campo dopo il turno di riposo con la voglia di tornare a far punti per cercare di avvicinarsi al Football Jus e tornare a sognare il podio che non è poi così lontano, ospiti reduci da una grandissima vittoria vogliono ripetersi per continuare a scalare le posizioni in classifica.

Gara in esterna invece per Casperia che, in terra eretina sarà ospitato dal Castrum Monterotondo, match che si prevede bellissimo, padroni di casa forti del quinto posto vogliono vincere per tentare il sorpasso sul Fiamignano valle del salto, Ospiti reduci da un'ottima vittoria vogliono centrare la seconda consecutiva per tentare il sorpasso sui cugini dell'Accademia calcio Sabina, match tutto da vivere.

Tra le altre gare di giornata troviamo i match tutti i romani, Brictense ospiterà il Football Jus, Mentre la capolista Monterotondo 1935 ospiterà l'Accademia Sporting Roma.

Turno di riposo per il Castelnuovese calcio fermo al dodicesimo posto con 17 punti.

Programma gare (XXI giornata):

Ginestra-Fiamginano Valle del Salto ore 11:00 (arbitro Matteo Accardo di Roma 1)

Città di Rieti-Soratte ore 11:00 (arbitro Valerio Verona di Civitavecchia)

Castrum Monterotondo-Casperia ore 11:00 (arbitro Lorenzo D'Urso di Roma 1)

Montrotondo 1935-Accademia Sporting Roma ore 11:00 (arbitro Emiliano Vedovato di Roma 2)

Brictense-Football Jus ore 11:00 (arbitro Enrico Scoccimarro di Roma 1)

Accademia Calcio Sabina-III Municipio Calcio ore 15:00 (arbitro Gianmarco Testa di Roma 2)

Poggio San Lorenzo-Alba Sant Elia ore 16:00 (arbitro Carlo Borea di Rima 1)

Riposa Castelnuovese Calcio

Classifica

Città Di Rieti, Monterotondo 1935 49

Soratte 38

Fiamignano Valle Del Salto 34

Castrum Monterotondo 33

Football Jus 27

Accademia Calcio Sabina, Accademia Sporting Roma, Casperia 23

III Municipio Calcio, Poggio San Lorenzo 19

Castelnuovese Calcio 17

Brictense 15

Alba Sant’Elia 9

Ginestra 8