Prima: soddisfatte Città di Rieti, Fiamignano, Accademia e Casperia, rammarico per Ginestra e Alba. I commenti

RIETI - Termina il fine settimana e con esso la ventunesima giornata del campionato di Prima Categoria, sette le gare giocate con due derby e big match che hanno modificato nuovamente ola classifica prima della sosta di Pasqua.

Risultati, marcatori e commenti (XXI giornata)

Ginestra-Fiamignano Valle del Salto 2-3: Falchetti, Di Casimirro (G), Anselmi M, Napoleone, Anselmi A (F)

Senneca Giancarlo (Tecnico Fiamignano Valle del Salto): «Partita iniziata col piglio giusto, abbiamo fin da subito creato due-tre palle goal, tra cui il goal di Marco Anselmi, continuiamo a creare palle goal e troviamo anche il goal del due a zero, subiamo un po' la squadra avversaria che a parer mio non merita la classifica che ha attualmente, Il primo tempo è terminato sulla falsa riga del risultato. Nel secondo tempo subiamo un loro ritorno e con una nostra piccola svista subiamo l’uno a due, la mia squadra ha reagito bene al goal subito, si è ricompattata e di ripartenza facciamo il tre a uno con Antonio Anselmi. Subiamo il tre a due ma comunque i miei ragazzi sono stati bravi a rimanere compatti e concentrati e siamo riusciti a portare a casa il risultato in un campo difficile come quello di Ginestra. Ripeto, gli avversari non meritano la classifica che hanno. Era importante ripartire dopo due risultati negativi ma non avevo dubbi su questo, adesso ci prepareremo per la prossima gara».

Giancarlo Leoni (Tecnico Ginestra): «Mi dispiace trovarmi sempre a commentare una partita persa dal Ginestra e dover parlare degli errori banali che si potevano evitare ma questo è stato. Davanti a noi un bel Fiamignano venuto a giocarsi la partita, dimostrando molta qualità e determinazione, il mister è un top con una grande mentalità. Noi nel primo tempo abbiamo sofferto parecchio i due gol ne sono la conferma ma, soprattutto perché nei primi venti minuti non siamo praticamente scesi in campo. Il primo gol lo prendiamo per una mancata copertura su una palla lunga, il secondo un autogol sfortunato, eravamo impacciati e nervosi. Il secondo tempo meglio, siamo stati bravi a riaprirla e a crederci anche dopo lo strepitoso gol di Anselmi ma ci è mancata la forza necessaria. Ora la pausa, il futuro sarà duro ma anche bello, giocare partite contro le migliori servirà a tutti per crescere e dare spazio anche ai giovani per crescere. Vedremo cosa succederà faremo il massimo».

Poggio San Lorenzo-Alba Sant’Elia 1-0: Grifoni (P)

Marco Pompili (Tecnico Alba Sant’Elia): «Una partita specchio della stagione. L'affrontiamo rimaneggiatissimi per svariati motivi, ma iniziamo comunque la partita con il piglio giusto, creando 3/4 palle goal di cui un paio clamorose. Purtroppo, però c'è qualcuno a cui interessa solo il proprio ego e non la squadra, e in queste condizioni non si va avanti come gruppo. Cominciamo malissimo il secondo tempo e Santarelli ci salva parando un rigore all'ottimo De Angelis, l'arbitro va in confusione totale fermando un contropiede per un fuorigioco a dir poco ridicolo, e prendiamo il goal dell'uno a zero in una mischia in cui non riusciamo a rinviare la palla. Negli ultimi minuti ci buttiamo avanti, ma non abbiamo avuto la forza e la convinzione giusta per andarla a recuperare. La settimana di sosta pasquale servirà a recuperare qualcuno, ma anche a mettere in chiaro alcune cose all'interno del gruppo. Abbiamo la possibilità di non arrivare ultimi e quindi giocarci il play-out, ma devono cambiare alcune cose per riuscirci».

Città di Rieti 1936-Soratte 6-2: De Dominicis, Parente, Laurenti, De Dominicis, Volponi, De Dominicis (C), Montefoschi, Montefoschi (S)

Mirko Pagliarini (Tecnico Città di Rieti): «Una partita complicata, prendiamo goal su un fuorigioco ma siamo bravi a rimetterla subito in carreggiata, subiamo il due a due su un nostro errore difensivo, però la squadra oggi ha giocato e creato contro una squadra “rognosa” che giocava per vincere, però anche oggi abbiamo dimostrato che siamo un gruppo forte, una squadra che sa quello che vuole. Una cosa bellissima che non siamo andati dietro a chiacchiere, perdite di tempo e confusione e abbiamo pensato solo a noi stessi. Bene così adesso ci alleniamo, recuperiamo e passiamo una felice Pasqua e andiamo avanti».

Accademia Calcio Sabina-III Municipio Calcio 5-2: William, Toma, Marchegiani, Toma, aut (A)

Simone Scaricamazza (Tecnico Accademia Calcio Sabina): «Partita affrontata con l’atteggiamento giusto, avevamo bisogno di una vittoria e devo fare i complimenti ai ragazzi perché ho rivisto la voglia di fare bene».

Castrum Monterotondo-Casperia 2-2: 35 Lugini, Pezza (C)

Massimo Petrocchi (DS Casperia): «Veramente una bella partita, loro sicuramente volevano riscattare il quattro a zero dell’andata, difatti sono partiti molto forte e ci hanno fatto un uno-due importante. Piano piano ci siamo riorganizzati e abbiamo cominciato anche noi a mainare gioco, tanto che accorciamo le distanze al trentacinquesimo con Lugini bravo ad inserirsi in area e segnare, poco dopo un’altra azione, capovolgimento di fronte e Pezza pronto a ribattere in rete da una mischia creatasi in area. Chiaramente galvanizzati dal pareggio cercavamo di resistere ai loro attacchi, loro una grande squadra molto bravi nella circolazione della palla ma il primo tempo si chiude sul due a due. Secondo tempo in cui giochiamo a viso aperto, al sessantaduesimo loro rimangono in dieci e li iniziamo a pensare che questo episodio potesse essere la svolta della partita, purtroppo non lo è stato perché nonostante fossero in dieci continuavano ad avere il pallino del gioco e noi inevitabilmente ci siamo abbassati per prenderci un punto contro una grande squadra. Devo dire che comunque l’occasione migliore del secondo tempo ce l’abbiamo avuta noi al novantesimo dove Mevoli in contropiede a tu per tu con il portiere si fa parare, un’occasione rara che potevamo sfruttare per uscire dalla gara con tre punti, ma comunque pareggio più che giusto».

Monterotondo 1935-Accademia Sporting Roma 4-0

Brictense-Football Jus 0-3

Classifica

Città di Rieti 1936, Monterotondo 1935 52

Soratte 38

Fiamignano Valle del Salto 37

Castrum Monterotondo 34

Football Jus 30

Accademia Calcio Sabina 26

Casperia 24

Accademia Sporting Roma 23

Poggio San Lorenzo 22

III Municipio Calcio 19

Castelnuovese Calcio 17

Brictense 15

Alba Sant’Elia 9

Ginestra 8