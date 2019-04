RIETI - Emozioni e tanti gol per la prima sfida dello Scopigno Cup. Anche se a sorridere è solo la Roma che per 4-0 a zero si aggiudica il derby ad alta quota di Amatrice contro una Lazio che ha potuto opporre davvero poca resistenza. Calcio d’inizio dato dal patron Fabrizio Formichetti e da Pippo Inzaghi. C'era anche la mascotte della Lazio, l'aquila Olimpia.



PRIMO TEMPO

La Roma dopo cinque minuti va subito in gol con Milanese, che con un sinistro piazzato e preciso batte Caruso. Un copione a senso unico, con la Lazio che si difende bene ma non riesce ad essere incisiva in area di rigore. Al 20’ arriva una traversa di Cancellieri che al 26’ replica ma stavolta conclude in rete con un tiro da fuori. La Lazio ci prova con un tiro di Russo al 27’ che non spaventa Boer.

SECONDO TEMPO

Non cambia il copione nel secondo tempo. Il gol della Roma arriva al primo minuto con Agostinelli che fa il tris con un colpo di testa. Ancora pericolosa la Roma al 15’ e al 18’ poi al 22’ ancora Agostinelli completa il poker giallorosso. La Lazio dopo un tiro alto di Kammou al 3’ minuto, torna a farsi vedere solo al 23’ con Tueto che non supera il portiere. Scintille finali con Ciervo al 34’ che cerca il gol della bandiera ma manca il pallone davanti l’area. La Roma rischia di dilagare al 38’ con Orlandi che sciupa contro il portiere.

IL TABELLINO

Lazio: Caruso; Battistelli Pica Franco Cornacchia (1' st Pingitore); Bertini (27' st Tempestilli) Pesciallo (15' st Guadagnoli) Francia; Moschini (15' st Orlandi) Zilli (1' st Kammou) Russo (20' st Marras). A disp. Moretti, Darini, Vignes. All. Fratini.

Roma: Boer; Tomassini Tripi Buttaro Muteba; Bove (30' st Carlucci) Astrologo Milanese (18'st Travaglini); Cancellieri (17'st Ciervo) Agostinelli (35' st Persson) Zalewski. A disp.: Trovato, Aglietti, Morichelli, Ciucci, Fotso. All.: Piccareta.

Arbitro: Angelucci di Foligno (Trasciatti e Camilli).

Marcatori: 5’ pt Milanese, 27’ pt Cancellieri, 2' st e 23' st Agostinelli (R).

Note: spettatori 500 circa; angoli 2-1 per la Lazio.

Ultimo aggiornamento: 19:40

