Il Poggio San Lorenzo riparte da Stefano Lotto. Il club sabino cerca un campo a Rieti e dintorni

RIETI - Il secondo corso di presidenza Lucioli, a Poggio San Lorenzo, si apre col botto. Il numero uno dei rossoblù, infatti, ha scelto Stefano Lotto per la guida tecnica della prima squadra, che sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato regionale di Prima categoria.

Un nuovo percorso

Archiviato il decennio 2007-2017, dunque, Lucioli torna nuovamente in sella al Poggio San Lorenzo e, a dispetto anche di chi nella notte tra domenica e lunedì non ha mancato di far sentire il proprio disappunto per un progetto sportivo considerato 'inutile', il neo presidente (richiamato a gran voce a guidare il club reatino) si è presentato con un allenatore fresco di promozione, ossia Stefano Lotto, protagonista della cavalcata indisturbata della Nuova Rieti Calcio dalla Terza alla Seconda categoria.

Guardare avanti

«A chi pensa che questo progetto non abbia un senso perché non valorizza i giovani del posto - dichiara Lucioli a Il Messaggero - dico semplicemente che, al contrario, bisogna fare in modo che i ragazzi che saranno aggregati alla prima squadra e quelli che in futuro ne potranno far parte, dovranno considerare il calcio di Poggio San Lorenzo come un'opportunità».

E per farlo, Lucioli ha deciso di puntare forte su un tecnico, Stefano Lotto, che in fatto di giovani ha già potuto fare esperienza nel settore giovanile del Cantalice e valorizzare dei buoni prospetti nella prima squadra della Nuova Rieti Calcio. «Crediamo di aver fatta la scelta giusta - conclude il presidente Paolo Lucioli, che domenica sera ha siglato l'accordo col tecnico reatino - perchè Lotto ha una buona considerazione sia tecnica, che umana».

Nuova esperienza

Dalla tenacia di Lucioli, alla voglia di emergere e di far bene di Stefano Lotto, il passo è breve e il tecnico reatino ha già le idee piuttosto chiare.

«Questa di Poggio San Lorenzo - dice - la considero un'esperienza stimolante, nata realmente nelle ultime ore, ma che può sviluppare qualcosa di interessante.

Col presidente ci siamo trovati subito in sintonia e ora, di comune accordo, cercheremo di allestire una squadra che sappia migliorare il risultato ottenuto lo scorso anno. Le scelte? Proviamo a vedere cosa c'è di buono sul mercato e non nascondo che mi piacerebbe riportare con me alcuni di quei ragazzi coi quali a maggio abbiamo vinto il campionato di Terza categoria».

Il mercato

Sotto questo aspetto, i primi nomi 'caldi' sembrano essere quelli di Luca Alessandrini (che a Poggio San Lorenzo ha già giocato), Gianmarco Valentini e Riccardo Alesse. Piaciono anche gli ex Città di Rieti, Marco Panitti, Leonardo Rossi e Matteo Ifilti, ma è ancora presto per fare previsioni. «Quella appena iniziata sarà una settimana cruciale - conferma Lotto - perché daremo il via a un mercato che a mio avviso offre diverse cose interessanti per creare una squadra che sappia divertire e fare bene. Unica certezza, al momento, è che ci alleneremo a Rieti. Dove ancora non lo sappiamo, ma il presidente Lucioli è concorde nel trovare un impianto disponibile in città». Al vaglio tre ipotesi: il Gudini, il Green Park e il comunale di Santa Rufina (o Grotti).