Pari beffa per il Poggio Mirteto raggiunto sull'1-1 nel recupero sul campo del Real San Basilio. Pieroncini: «Occasione persa»

RIETI - Il Poggio Mirteto brucia tre punti in casa del Real San Basilio: termina 1-1. Non cambia nulla in classifica per i mirtensi che però vengono avvicinati dalla dirette concorrenti.

La gara

Primo tempo molto equilibrato equilibrio spezzato da un rigore procurato da Gentili e trasformato da Luciani al 28’. San Basilio che rimane in dieci al 43esimo del primo tempo per un fallo su Mamarang. L’arbitro dopo l’espulsione fischia la fine primo tempo e si accende una mischia vicino gli spogliatoi e un giocatore di casa colpisce Mamarang con una gomitata. L’assistente vede tutto e lo espelle.

Nel secondo tempo il Poggiò Mirteto non è in grado di gestire la doppia superiorità ed al 47esimo in pieno recupero abbiamo subisce il gol dell’1-1.

Le dichiarazioni del ds Alessandro Pieroncini

«C'è poco da commentare, dobbiamo soltanto fare mea culpa perché lasciare due punti in questo modo è davvero impossibile. Ora abbiamo la pausa per le festività pasquali e dobbiamo cercare di resettare tutto, abbiamo mosso la classifica ma usciamo da un campo difficile con l’amaro in bocca».