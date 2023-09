Coppa: Poggio Mirteto, buon 2-2 sul campo del Real San Basilio. «Potevano raccogliere di più ma soddisfatti»

RIETI - Il Poggio Mirteto ottiene il massimo su un campo difficile come quello del Real San Basilio: 2-2. Tutto in bilico quindi nella gara di ritorno che si giocherà l’11 ottobre al Valletonda.

La gara

Parte forte il Poggio Mirteto che al 5’ va in vantaggio di Paoloni. Partita in equilibrio fino al 40’ quando un guizzo del capitano romano riporta la gara in equilibrio: Maverick fa 1-1. Sul finire della prima frazione Ceccarelli prima e Mamarang poi sbagliano l’ocasione per passare nuovamente in vantaggio.

Nella ripresa ancora Poggio Mirteto che va di nuovo in vantaggio con Paoloni che fa doppietta e il momentaneo 2-2. Intorno al 35’ salgono ancora in padroni di casa che trovano il gol del pari. Nel finale Del Vecchio e Ceccarelli calciano di poco a lato.

Le dichiarazioni del tecnico Antonio Domenici

«Partita dove potevamo raccogliere sicuramente di più. Un vero peccato. Giocare la gara di ritorno in vantaggio era importante però siamo contenti e testa alla prossima».