Poggio Mirteto getta alle ortiche il pass per i 16esimi di Coppa: Futbol Montesacro corsaro 1-3

RIETI - Il Poggio Mirteto crolla in casa: passa il Futbol Montesacro per 1-3. Dopo l’1-1 nella gara di andata, risultato che metteva a due passi dalla qualificazione i mirtensi, al comunale di Poggio Nativo i romani ribaltano il match. La nota positiva sono sempre i giovani, gli under biancorossi sono andati a segno sia nella gara di andata che in quella di ritorno.

La gara

Match che parte male per i mirtensi, un errore difensivo in impostazione regala la sfera agli ospiti che siglano l’1-0 a pochi minuti dal fischio d’inizio. Il gol sveglia i ragazzi di mister Domenici che si riversano nella metà campo del Futbol colpendo più volte pali e traverse con numerosi salvataggi sulla linea dei difensori ospiti. Sul più bello arriva il raddoppio del Futbol sugli sviluppi di un fallo laterale.

Nella ripresa rimi più bassi ma Poggio Mirteto che cerca di riprendere la gara. Il gol che riapre la gara arriva dai piedi di Denis Ceccarelli, giovane classe 2005. Sul 2-1, a 20’ dalla fine viene espulso Calabresi per una brutta entrata da dietro. Nei minuti finali, in inferiorità numerica, su una ripartenza arriva il terzo gol dei romani.

Le dichiarazioni del tecnico mirtense Antonio Domenici

“Partita molto strana. Sono molto dispiaciuto, il primo tempo ad eccezione dei loro gol non c’è stata partita, meritavamo noi il vantaggio. Nella ripresa c’è stata troppa frenesia e perdite di tempo”.