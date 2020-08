RIETI - Il ragazzo di Magliano Sabina da una settimana ricoverato al policlinico Agostino Gemelli è in condizioni di salute stabili. I medici sono in rapporto costante con i familiari per informarli sugli sviluppi di un quadro clinico che si conferma ancora estremamente delicato. Il giovane, non ancora maggiorenne, la scorsa settimana durante i festeggiamenti del diciottesimo compleanno di due amici è rimasto vittima di un incidente in piscina. La festa si stava svolgendo all’aperto presso il ristorante La Pergola.

Tutti i partecipanti dopo aver ballato e banchettato avevano deciso di fare il bagno in piscina. Dopo una serie di tuffi, il ragazzo, per motivi che sono al vaglio degli inquirenti, gettandosi in acqua ha colpito violentemente la testa sul fondo, complice la scarsa profondità della piscina.

A causa del violento urto ha riportato una grave lesione alle vertebre cervicali ed è stato sottoposto a due complessi interventi chirurgici per l’inserimento di placche. La comunità resta in apprensione, stretta attorno alla famiglia del giovane.



