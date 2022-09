Pietro Mariani presidente onorario dell'Asd Città di Rieti. Domenica la nomina

RIETI - Domenica 11 settembre alle ore 8.30 presso il Centro sportivo polivalente "Marco Gudini" di via Fratelli Cervi, la società Asd Città di Rieti 1936 comunica la convocazione del raduno tecnico-organizzativo in vista del prossimo Campionato di Prima categoria relativo alla stagione sportiva 2022-23 e l'inizio della preparazione atletica del Settore giovanile e della Prima squadra.

Contestualmente verrà premiato l'ex calciatore professionista reatino, Pietro Mariani cui sarà anche conferita la carica di presidente onorario del club. Un raduno che segna la ripartenza del calcio amarantoceleste in città sotto il segno dei valori dello sport e l'ambizione di una programmazione strategica mirata a riportare il calcio reatino ai livelli che meritano la città e i tifosi.

All'evento prenderà parte l'intera famiglia amarantoceleste con il settore giovanile al completo, composto da oltre 100 ragazzi, tutti i giocatori della Prima squadra, dirigenza, staff, tecnici, accompagnatori e allenatori alla presenza del presidente Diego Leoncini, il vicepresidente Franco Lodovici, il direttore generale Marzio Leoncini, il Ds Emanuele Pezzotti, il dirigente Massimo Lattanzi, il main sponsor Ugo Rossetti, il segretario generale Giancarlo Palma e il dirigente accompagnatore Bernardino Pitotti.

Si inizierà al mattino alle ore 8.30 con una serie di partite tra le categorie Allievi e Giovanissimi. A seguire, alle ore 10.30, i vertici societari dell'Asd Città di Rieti1936, consegneranno un riconoscimento al calciatore Pietro Mariani. Una premiazione per celebrare una figura sportiva che da sempre rappresenta l'espressione calcistica più alta della città di Rieti e mai più uguagliata da nessuno con le sue 700 gare nel calcio professionistico, 4 partecipazioni all'Europa League (ex Coppa Uefa, tre con la maglia del Toro e una del Bologna), 3 finali di Coppa Italia, 3 Campionati europei Under 21, 1 Campionato mondiale Under 20 e 1 Mondiale juniores.

Un momento celebrativo in cui verrà ufficialmente conferita a Mariani la carica di presidente onorario del club amarantoceleste come profondo attestato di stima non soltanto per meriti professionali e sportivi, ma anche per le sue doti e caratteristiche umane che lo hanno contraddistinto e portato sempre in prima linea nel mondo sportivo della propria città con grande attaccamento ai colori amarantoceleste, arrivando ad indossare la maglia della sua città in serie D nelle stagioni 2001-2002 e 2002-2003 voluto a Rieti dallo stesso Marzio Leoncini.

Alla cerimonia interverranno anche il sindaco Sinibaldi, l'assessore allo Sport Mestichelli, il presidente della Provincia Calisse e la delegata provinciale Coni Rieti, Emanuela Perilli.