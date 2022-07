Ecco l'Asd Città di Rieti: ripartirà dalla Prima categoria col titolo della Spes Poggio Fidoni

RIETI - Il calcio a tinte amarantoceleste ripartirà dalla Prima categoria con l'Asd Città di Rieti. Il progetto con a capo l'ex assessore allo Sport, Marzio Leoncini, ha preso forma nelle ultime ore e, come anticipato oggi da Il Messaggero, la "radice" sarà l'attuale titolo della Spes Peggio Fidoni, che cambierà denominazione in Asd Città di Rieti, appunto, giocando inizialmente al "Gudini" in attesa che lo Scopigno torni a essere un impianto agibile.