RIETI - Le giovanili dell'Asd Città di Rieti hanno iniziato la pareparazione in vista dei prosismi campionati provinciali. In campo le under 17, 15 e 14 agli ordini dei mister Santilli, Nobili e Pacilli e dei relativi staff.

«Tantissimi giovani pronti a lottare per la maglia amaranto celeste e la Città di Rieti», si legge nel post sula pagina facebook del club.