Città di Rieti, che festa! Leoncini: «In due anni in Eccellenza». Premiato Mariani. Foto

RIETI - Calore e partecipazione. Sono stati questi i cardini intorno ai quali si è sviluppata la presentazione ufficiale dell'attività sportiva 2022/'23 della neonata Asd Città di Rieti, ai nastri di partenza della prossima Prima categoria.

Le istituzioni

Presenti le massime autorità cittadine, dal sindaco Daniele Sibilandi, al presidente della Provincia Mariano Calisse, ma anche gli assessori allo Sport e alle Politiche Sociali del Comune di Rieti Chiara Mestichelli e Giovanna Palomba. Per l'ambito calcistico invece, il membro del comitato regionale Figc Umberto Fusacchia e il delegato provinciale Raffaele Focaroli, insieme alla sua vice Martina Di Marco.



Giovani in campo

Sotto un sole cocente, schierati in campo tutti i componenti delle cinque squadre giovanili (dalla Under 13 alla Under 17) che a fine ottobre inizieranno i rispettivi campionati, insieme ai loro allenatori, nonché la prima squadra guidata da Costantino Fabiani. Con loro anche Pietro Mariani, al quale la società ha voluto assegnare il ruolo di presidente onorario, forte della sua quarantennale esperienza calcistica in ambito professionistico, unitamente alle sue indubbie radici reatine.



Gli interventi

Presentate una dopo l'altra le squadre giovanili e, dulcis in fundo, i componenti della rosa della prima squadra e lo staff tecnico-dirigenziale, prima di lasciare la parola ai protagonisti.



Ha aperto le danze Marzio Leoncini, colui che questo progetto lo ha pensato, ideato e reso fattibile.

«Garantiamo impegno e sacrificio - esordisce Leoncini - unitamente a passione e responsabilità. Ci ho sempre messo la faccia per questo sport, questa è la seconda volta e spero sia anche l'ultima. Grazie ai miei due soci Ugo Rossetti e Franco Lodovici e a mio figlio Diego per il supporto. Un grazie anche al nostro sindaco perché è uno che sa di sport. Obiettivo? In due anni, e non in dieci, vogliamo riportare il calcio cittadino dove merita. Perché Pietro Mariani? Perché ha rappresentato e rappresenta ancora oggi il calciatore che ha dato tanto al calcio italiano e a quello della nostra città. Umile e vicino a noi quando poteva e quando gli chiesi di tornare per concludere la carriera qui, mi disse subito di si».



Anche il sindaco Daniele Sinibaldi enfatizza il progetto: «Giornata importante perché state prendendo un impegno oneroso con tutti questi ragazzi dopo una stagione finita male. Noi sempre al vostro fianco laddove serve, grande impegno per mettervi nelle condizioni migliori per portare avanti questa avventura».



La Mestichelli aggiunge: «Gran piacere vedere tutta questa gioventù e contenta di poter constatare il tanto consenso riscosso. Sullo stadio rimetteremo a disposizione anche già la prossima settimana percorrendo la strada della legalità per tornarne in possesso».



Soddisfatto del colpo d'occhio anche il presidente della Provincia Mariano Calisse: «Bello condividere momenti di sport con nuove generazioni. La famiglia Leoncini è stata sempre una garanzia. Messaggio di ripartenza dopo due anni di pandemia è importante. Sarò combattuto quando ci sarà il derby col Corvaro, ma quel giorno ci uniremo e concluderemo la giornata con un pranzo. Sempre a disposizione per il calcio fatto bene».



Il presidente onorario

In conclusione l'intervento di Pietro Mariani insignito del ruolo di presidente onorario: «Sono estremamente emozionato nonostante i quasi 60 anni e i capelli bianchi, però le carezze di casa sono sempre le più belle. Oggi provo lo stesso orgoglio che ho avuto in questi 40 anni di carriera, non amo fare proclami, sono stati giorni che mi hanno fatto pensare che poco è cambiato rispetto al passato: il tempo sarà giudice supremo e ci dirà se avremo fatto bene o meno. Ho sposato questo progetto non solo per l'amicizia che mi lega a Marzio Leoncini, ma per la passione che lo muove: oggi si chiude un cerchio aperto 20 anni fa quando tornai per concludere la stagione. E se ne apre un altro, speriamo nuovamente foriero di grandi soddisfazioni».



Alla fine foto di rito e consegna della targa con un messaggio che non lascia spazio a repliche: «La massima espressione calcistica reatina ha, da sempre, lo stesso nome e lo stesso cognome: Pietro Mariani

Serie A, B e C, ma anche la Nazionale azzurra e la Coppa Uefa, gol ed emozioni in ogni angolo della Penisola: Inarrivabile. Grazie Pedro!».