RIETI - Duecento persone in piazza San Rufo per il primo raduno reatino delle sardine. Tanti giovani ma anche persone adulte e anziani che si sono dati appuntamento, richiamati dall'adunata chiamata dal gruppo “Seimila sardine Rieti” per riportare al centro della discussione i metodi fondamentali di un sistema democratico: antirazzismo, antifascismo, inclusione e umanità.



La manifestazione si è svolta in maniera ordinata e senza problema alcuno.

Presenti anche molti esponenti del centrosinistra locale: l'ex sindaco Simone Petrangeli, i consiglieri comunali Alessandro Mezzetti, Mauro Rossi, Alessio Angelucci, Emiliana Avetti.

Ultimo aggiornamento: 19:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA