16 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







Oggi a Latina arriverà Mattia Santori, uno dei fondatori delle Sardine. Santori sarà alle 17:30 all'Evergreen per un incontro sui temi della democrazia: l'evento nel parco pubblico di Via Sezze è organizzato da 6000 sardine a Latina, la cui referente è Anna Claudia Petrillo. Diritti, cultura e welfare saranno i temi del dibattito, moderato da Anna Scalfati. Si tratta del primo incontro pubblico delle Sardine per la campagna elettorale di Latina, che vedrà i cittadini chiamati al voto amministrativo ad ottobre. «Crediamo sia fondamentale mettersi a servizio di un progetto unitario ed inclusivo che sia argine e valida alternativa ha affermato Petrillo Siamo davanti a un bivio: lasciarci trascinare passivamente dalla corrente o avere il coraggio di creare dei luoghi d'incontro nei quali dibattere sul tempo che stiamo vivendo, sulla nostra città, il suo futuro, le sue necessità. Siamo convinti che ci sia ancora spazio per la passione, per l'agire politico finalizzato al bene comune, per il territorio e le persone. Insomma un'idea di popolo inteso come comunità di valori e riscatto, non come passivi e ricattabili soggetti condizionati dai bisogni».