17 Maggio 2021

VERSO IL VOTO

«Oggi si sta aprendo un grande cantiere progressista a trazione civica, in cui è presente anche la politica, e sarà una grande esperienza; la trazione deve essere civica e la politica deve assumersi la responsabilità di accompagnare il civismo a fare un salto in più». Così Mattia Santori, uno dei quattro fondatori del movimento 6000 Sardine, ha salutato, ieri a Latina, l'avvio del cantiere comune con Lbc e Pd. «Spero che questo sia l'inizio di una nuova bella avventura civica, con l'augurio di un'unione tra civismo e politica». È un Rincontriamoci, come ha descritto il titolo, quello di ieri a Latina, tra i movimenti delle 6000 Sardine e di Lbc, che ha visto il ritrovarsi in platea di molti volti della politica pontina degli ultimi 10 anni, che vanno dalla sinistra alla destra. Forte la presenza di Lbc con, tra gli altri, gli assessori Franco Castaldo e Patrizia Ciccarelli, il presidente del Consiglio comunale, Massimiliano Colazingari, e consiglieri come Emanuele Di Russo e Chiara Grenga, ma era fortissima la presenza del Pd: tra i vari c'erano il segretario provinciale, Claudio Moscardelli, il presidente del partito, Mauro Visari, tutto il gruppo consiliare con Nicoletta Zuliani e Enrico Forte, l'ex consigliere Marco Fioravante, oggi presidente dell'Ater, che colloquiava fitto con Marco Gatto, ex assessore comunale (in quota FI) della giunta Di Giorgi; tra gli astanti, anche Pina Necci, segretario provinciale del Partito della rifondazione comunista (Prc).

Tutti all'Evergreen, per ascoltare Mattia Santori, uno dei fondatori delle Sardine, e Damiano Coletta, sindaco di Latina. «Latina è stata liberata - ha detto Coletta - si è messa su una strada diversa grazie all'impegno di tutti noi, Latina ha scelto»; Coletta ha poi annunciato che «il teatro (D'Annunzio, ndr) riusciremo a riaprirlo entro ottobre». A Santori che lamentava come le Sardine «possono essere classe dirigente come tutti i giovani in politica ma ci trattano come mascotte», Coletta ha risposto che «Lbc ha portato in Consiglio diversi under 35 che hanno impresso una velocità diversa all'azione amministrativa».

Secondo Santori, «oggi ci sono forze politiche che prima non si parlavano, che cercano di fare coalizioni, ma devono capire che queste devono partire dal basso». Per Anna Claudia Petrillo, fondatrice delle Sardine a Latina, «al centro ci sono diritti e cultura; quello che è successo nel 2016 (la vittoria di Lbc, ndr) è qualcosa di cui dobbiamo prenderci cura e questa coalizione può fare la differenza».

Andrea Apruzzese

