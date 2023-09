Paura in viale Canali, fiamme in una pizzeria

RIETI – Un incendio nei locali della pizzeria Cuor di Bufala, in via Ludovico Canali, nella serata di oggi ha causato spavento e paura per i residenti e i proprietari della struttura. Le autorità locali sono al lavoro per cercare di determinare l'origine precisa del rogo, ma al momento sembra che un cortocircuito possa essere la causa scatenante.

L'allarme è scattato poco dopo le ore 19 circa quando alcuni passanti hanno notato del funo che fuoriusciva dal locale. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il locale e rassicurare i proprietari. Sul posto anche due auto dei Carabinieri.