Vasto incendio in un’azienda agricola di Latina: capannone con 400 balloni di fieno distrutto dalle fiamme

Intorno alle 20 di ieri sera un vasto incendio è scoppiato all’interno di un’azienda agricola privata in via Litoranea, poco dopo l’incrocio con via del Lido, a Latina. Le fiamme hanno completamente avvolto e ridotto in cenere un capannone di circa 300 mq con al suo interno circa 400 balloni di fieno, oltre a diverse attrezzature agricole.

Immediato l’intervento di una squadra territoriale dei vigili del fuoco di Latina, i cui uomini hanno dato il via alle operazioni di spegnimento, durate ben oltre le 23, con l’ausilio di due autobotti.

Sul posto anche due pattuglie della squadra Volante della polizia i cui agenti, insieme al ROS dei vigili del fuoco, hanno effettuato una serie di controlli per cercare di individuare elementi utili per risalire alle cause che, al momento, non si sono potute accertare.

Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte.