Scandriglia, fiamme in una casa dopo una fuga di gas: uomo tratto in salvo

RIETI - Un uomo 55enne residente a Scandriglia è stato messo in salvo dalle fiamme che si erano sviluppate nella sua abitazione questa mattina a Scandriglia dai carabinieri del nucleo radiomobile di Poggio Mirteto e dai vigili del fuoco del distaccamento di Poggio Mirteto Scalo.

Intorno alle 8, in località Santa Maria delle Grazie, non lontano dal convento, si sono sviluppate fiamme da una abitazione probabilmente dopo una fuga di gas da alcune bombole per uso domestico.

Solo il tempestivo intervento di carabinieri e vigili del fuoco ha evitato il peggio.

Una volta sul posti sia i militari che i pompieri si sono avvicinati all’abitazione entrando e traendo in salvo l’uomo. Contestualmente i vigili del fuoco di Poggio Mirteto sono riusciti a chiudere il gas che alimentava le fiamme mentre i carabinieri portavano in salvo il 55enne affidandolo alle cure del 118. Parte della casa con alcuni mobili e suppellettili erano stati avvolti dalle fiamme e l’abitazione si è riempita di una coltre densa di fumo.

Dopo le operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza della casa e della zona (impiegate alcune ore) sia l’uomo che i militari sono dovuti ricorrere alle cure in ospedale a Rieti.

Ora sono tutti in buone condizioni.