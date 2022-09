Passo Corese saluta la Coppa, ma passi in avanti: contro lo Zena Montecelio finisce 1-2

RIETI - Il Passo Corese esce dalla Coppa: nella prima gara al Di Tommaso, passa lo Zena Montecelio per 1-2. Dopo il brutto scivolone nella gara di andata (5-0), i coresini iniziano a prendere le misure con la categoria e con un gruppo totalmente nuovo. Soddisfatto il tecnico, testa alla prossima gara ufficiale.

La gara

Parte bene il Passo Corese, concentrato e ben messo in campo. Nel corso della prima frazione sono proprio i bianconeri a passare in vantaggio con De Paola. Chiuso il primo tempo sull’1-0 la ripresa non parte nel migliore dei modi. I coresini non scendono in campo nei primi 10’ della ripresa, lo Zena prima pareggia poi la ribalta.

Le dichiarazioni di mister Pietro Vecchiotti

«Non ero preoccupato quando abbiamo subito il 5-0 e non sono preoccupato oggi. Il nostro percorso è a lungo termine, siamo una squadra giovane che sta crescendo giorno dopo giorno. Sono soddisfatto della prestazione della squadra, peccato per il risultato ma come non l’ho guardato domenica non lo guarderò neanche oggi. Ripartiamo martedì con tranquillità sapendo quali sono stati i nostri errori, in questa categoria non ti puoi permettere di assentarti. Proseguiamo con il lavoro, credo in questa squadra e in questo progetto».