RIETI - Viene colto da malore in strada e muore. È appena accaduto a Passo Corese, in via Giacomo Matteotti, poco lontano da piazza della Libertà. L’uomo, 65 anni di origini rumene e residente nella prima frazione di Fara Sabina, stava camminando quando è stato colto da malore e si è accasciato sul terreno. Alcuni passanti hanno dato l’allarme e lungo la via sono accorsi carabinieri, polizia municipale di Fara Sabina e operatori del 118 che per quasi un’ora hanno praticato il massaggio cardiaco. Tentativi di salvataggio che si sono purtroppo rivelati inutili. Dalle prime ipotesi formulate dai soccorritori si sarebbe trattato di un infarto. Lascia una figlia. Aveva perso la moglie circa sei mesi fa. La circolazione stradale è stata momentamente deviata su altre vie per pemettere le operazioni di soccorso.

Ultimo aggiornamento: 15:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA