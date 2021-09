Kienergia super batte il Real Sebastiani nel derby 85-82. Foto. La Npc alle final eight di Supercoppa

Domenica 19 Settembre 2021, 20:51 - Ultimo aggiornamento: 21:31

RIETI - Kienergia Npc il derby è tuo. La prima stracittadina della storia è della Npc di Peppe Cattani, il Real Sebastiani del patron Roberto Pietropaoli, grande assente al PalaSojourner, cade 82-85.

La chiave del successo è tutta nell'approccio: una pressione incredibile accompagna gli uomini di Finelli dalla palla a due e l'unico a salvarsi è capitan Ndoja. I padroni di casa cadono nel piano partita perfetto di Ceccarelli, che con un Del Testa e Tiberti strepitosi domina dall'inizio alla fine, staccando così il pass le Final Eight di Lignano Sabbiadoro.

Il primo tempo

E' la Npc con Tiberti a sbloccare la stracittadina reatina, immediata la replica del Real con la tripla di Ndoja. I padroni di casa tirano bene dall'arco e con Piazza al 4' trovano il primo vantaggio importante del match: 11-6. Entra Del Testa ed è subito tripla per il tiratore toscano, ma per Ceccarelli è già problema falli: 2 a testa per Papa e Tiberti. Il Real ne approfitta con Loschi, con Antelli la Npc trova anche il +1, ma allo scadere della prima frazione Dieng è più reattivo a rimbalzo e il Real chiude avanti 22-19. L'ingresso di Franco rivitalizza la Kienergia, bel gioco, via di corsa in transizione e al rientro Broglia e compagni piazzano un netto 9-0 di parziale: 24-28, Finelli chiama time out. La reazione degli uomini di Finelli non arriva e allora Maurizio Del Testa si inventa tripla più fallo ed è massimo vantaggio: 24-32. L'inerzia del match è tutta a favore della Npc: Filippo Testa è un cecchino da 3, segna anche Del Testa è la Npc vola sul 29-44. Il Real ricuce lo strappo: arriva la tripla di Loschi, ma soprattutto i due falli consecutivi di Cortese facilitano la rimonta del Real dalla lunetta: è 47-40 per la Npc all'intervallo lungo.

La ripresa

Rientrano bene entrambe le formazioni: la Npc resta avanti e mantiene il pallino del gioco, il Real si aggrappa invece al solito Ndoja, l'unico in doppia cifra tra i suoi. Torna a segnare Loschi e con lui il Real Sebastiani torna sotto di 2 lunghezze, immediata la risposta di Tiberti dall'altra parte. Si accende il derby: Ndoja replica a Del Testa da 3 ed è soltanto +1 Npc, ma a chiudere la terza frazione è Tiberti che mantiene i suoi 64-61. Spettacolo nell'ultima frazione: Piccin sigla tripla della parità, Del Testa e Tiberti firmano il 5-0 di parziale e la Npc è di nuovo avanti (69-64). Il Real accorcia le distanza, prima Ndoja da 3, poi Chiumenti ai liberi ed è meno 1 a 5' dal termine (74-73). Capitan Broglia si sblocca da 3, tap in di Papa tra le fila della Npc, dall'altra parte invece segna Contento, ma la Npc grazie a Timperi è ancora di 4 a 1' dal termine. Gioco da 3 di Loschi e Real a meno uno, Ceccarelli chiama time out. L'ultimo attacco del Real è un suicidio, la Npc parte in contropiede con Timperi mette il punto esclamativo alla stracittadina: 85-82.

Il tabellino

REAL SEBASTIANI RIETI: Piazza 5 (2/4, 1/4), Loschi 16 (2/2, 2/8), Ndoja 21 (2/5, 4/5), Chiumenti 8 (2/4, 0/1), Contento 14 (1/1, 3/5), Ghersetti 6 (2/3, 0/2), Dieng 2 (1/1 da 2), Traini 6 (2/7 da 3), Tchintcharauli (0/1 da 2), Piccin 4(0/2, 1/2). All. Finelli.

KIENERGIA RIETI: Timperi 15 (7/9, 0/1), Testa 8 (1/1, 2/6), Papa 4 (2/2 da 2), Antelli 10 (3/9, 1/1), Tiberti 16 (7/8 da 2), Broglia 5 (0/2, 1/1), Del Testa 23 (3/5, 4/4), Cortese 1 (0/2 da 2), Franco 3 (1/1 da 3) Buccini ne. All. Ceccarelli.

Arbitri: Fabbri e Berger (Roma).

Note. Tiri da 3: Real Sebastiani 13/35, Npc 9/14. Tiri liberi: Real Sebastiani 23/28, Npc 12/17. 5 Falli: nessuno.