Supercoppa, la Npc debutta a Pistoia, poi al PalaSojourner arriva la Fortitudo Bologna. Biennale per Ceccarelli

RIETI - La Lega Nazionale Pallacanestro ha pubblicato i gironi e la formula della Supercoppa 2022. Reatini inseriti nel raggruppamento bianco assieme a Pistoia, Fortitudo Bologna e Chiusi. Debutto domenica 11 settembre a Pistoia, mercoledì 14 c’è invece la Fortitudo Bologna al PalaSojourner, domenica 18 altra sfida interna contro Chiusi. La fase di qualificazione è strutturata su tre gare di sola andata (due per il Girone Giallo). Le 7 vincenti dei gironi e la miglior seconda accedono ai quarti di finale (mercoledì 21 settembre) in gara unica, sul campo della squadra con la miglior classifica. Con abbinamento Blu-Giallo, Verde-Rosso, Azzurro-Bianco, Arancione-miglior seconda. Le 4 vincenti accedono alla Final Four, con in palio la Supercoppa 2022 in programma sabato e domenica 25 settembre.



Il biennale al coach Ceccarelli

Nel frattempo il club reatino ha diramato la nota che annuncia il già scontato proseguimento dell’accordo con coach Gabriele Ceccarelli, che si è legato così alla Npc con un contratto fino al 2024: «𝘕𝘰𝘯 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘦𝘯𝘵𝘶𝘴𝘪𝘢𝘴𝘵𝘢 𝘥𝘪 𝘢𝘷𝘦𝘳 𝘳𝘪𝘯𝘯𝘰𝘷𝘢𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘦 𝘥𝘶𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘕pc. 𝘏𝘰 𝘵𝘳𝘰𝘷𝘢𝘵𝘰 𝘶𝘯𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘵à 𝘦𝘥 𝘶𝘯𝘢 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘨𝘭𝘪𝘢 (𝘕𝘗𝘊) 𝘤𝘩𝘦 𝘮𝘪 𝘩𝘢 𝘴𝘶𝘣𝘪𝘵𝘰 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘭𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘦𝘯𝘵𝘶𝘴𝘪𝘢𝘴𝘮𝘰 𝘦 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘢𝘴𝘱𝘦𝘵𝘵𝘪 𝘧𝘰𝘯𝘥𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘭𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘤𝘩𝘪 𝘷𝘪𝘷𝘦 𝘥𝘪 𝘴𝘱𝘰𝘳𝘵. 𝘋𝘰𝘱𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘪𝘭 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘊𝘢𝘵𝘵𝘢𝘯𝘪 𝘩𝘢 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘳𝘦𝘨𝘢𝘭𝘰 𝘪𝘯𝘢𝘴𝘱𝘦𝘵𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘢 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘢 𝘭𝘢 𝘤𝘪𝘵𝘵à, 𝘢𝘭 𝘊𝘭𝘶𝘣, 𝘢𝘭𝘭𝘰 𝘚𝘵𝘢𝘧𝘧, 𝘢𝘪 𝘨𝘪𝘰𝘤𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪, 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘦𝘨𝘯𝘢𝘯𝘥𝘰𝘤𝘪 𝘭𝘢 𝘈2, 𝘯𝘰𝘯 𝘷𝘦𝘥𝘰 𝘭’𝘰𝘳𝘢 𝘥𝘪 𝘳𝘪𝘤𝘰𝘮𝘪𝘯𝘤𝘪𝘢𝘳𝘦 𝘤𝘦𝘳𝘤𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘥𝘪 𝘳𝘪𝘥𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘦𝘵𝘳𝘰 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘨𝘳𝘢𝘯𝘥𝘦 𝘨𝘪𝘰𝘪𝘢. 𝘚𝘢𝘳à 𝘶𝘯 𝘤𝘢𝘮𝘱𝘪𝘰𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘪𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘭𝘪𝘴𝘴𝘪𝘮𝘰 𝘮𝘢 𝘢𝘣𝘣𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘭𝘦 𝘢𝘳𝘮𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘤𝘰𝘮𝘣𝘢𝘵𝘵𝘦𝘳𝘦 𝘢𝘭 𝘮𝘦𝘨𝘭𝘪𝘰. 𝘊𝘪 𝘷𝘦𝘥𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘮𝘰𝘭𝘵𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘵𝘰, 𝘋𝘢𝘫𝘦 𝘙𝘪𝘦𝘵𝘪»