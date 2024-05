Torneo Nazionale Forense di Basket “Insieme per non dimenticare”, a Pesaro l’VIII edizione

Dal 13 al 16 giugno prossimi si svolgerà a Pesaro, Capitale italiana della cultura 2024, l’VIII edizione del Torneo Nazionale Forense di Basket “Insieme per non dimenticare”, nato in memoria della strage avvenuta nel Tribunale di Milano il 9 aprile 2015, dove persero la vita l’Avv. Lorenzo Claris Appiani, il Magistrato Ferdinando Ciampi e il signor Giorgio Erba che si trovava nel Palazzo di Giustizia per essere sentito come testimone. Il Torneo in parola riunisce ogni anno magistrati e avvocati provenienti da diverse regioni italiane per sfidarsi sul parquet e, al contempo, disquisire sulle tematiche più sensibili che toccano il diritto e lo sport.

A questa edizione parteciperà, per la prima volta, la Fortitudo Iuris Roma A.P.D., che rappresenterà l’Ordine degli Avvocati Roma, unitamente ad un’altra compagine capitolina. Nata dall’iniziativa degli Avv.ti Emanuele Curti (Presidente), Ciriaco Grosso (Vice Presidente e Tesoriere) ed Ernesto Mancini (Componente del Consiglio Direttivo), la Fortitudo Iuris Roma si compone di avvocati e magistrati che, oltre ad essere tutti appassionati di pallacanestro, riescono a ritagliarsi ancor oggi uno spazio tra l’indossare la toga e il barcamenarsi con la quotidianità personale.

I gladiatori forensi debutteranno il 13 giugno p.v. contro la prima della classe, il Foro di Santa Maria Capua Vetere, che vanta cinque vittorie su sette edizioni del Torneo, per poi sfidare il giorno successivo la compagine dello Ius Emilia ed il Foro di Venezia, in un girone di “ferro” per una neofita.

“Il Torneo Nazionale Forense è l’occasione per coniugare i valori dello sport e i valori che il diritto tutela per il bene di tutti, nonché vuole essere un momento di impegno civile e di contatto tra le comunità dei giuristi e quella dei cittadini dei vari luoghi in cui esso si svolge”, così il Presidente della Fortitudo Iuris Roma, Avv. Emanuele Curti che prosegue “cercheremo di dare il meglio di noi per portare a Roma la coppa e per dare al movimento cestistico romano il giusto lustro. Ci preme ringraziare tutti i Partner che hanno contribuito a sostenere i costi per la nostra partecipazione al Torneo in questione, tra cui Pasele SA, Conte Orologi, Pasquarelli Auto SpA, Netter Naval Dockyard, Ristorante 3Quarti, FB Capital Consulting, Pileggi Griffe Design, BB St. Tropez, Etiquanta e Arkios Legal. Ringraziamo anche lo sponsor tecnico EYE ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, per aver concesso il proprio patrocinio.”