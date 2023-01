Sprofondo Kienergia, ko anche nello scontro salvezza con la Stella Azzurra: 75-65 e ultimo posto

RIETI - La Kienergia Npc è sempre più in caduta libera e va ko anche nell'importante scontro salvezza con la Stella Azzurra Roma, vittoriosa per 75-65. La formazione stellata raggiunge così i reatini a quota 6 e spedisce Ceccarelli e i suoi all'ultimo posto in virtù dello scontro diretto. Adesso l'incubo retrocessione è sempre più dietro l'angolo, dopo l'ennessima prestazione sottotono. Gli ospiti approcciano l'importante sfida salvezza nel peggiore dei modi, scivolando già nella prima frazione sotto di 14 lunghezze, rincorrendo così per tutta la gara. Nell'ultimo quarto arriva la reazione fino al meno uno, ma prima Rullo e poi il veterano Giachetti da 3, mandano i titoli di coda al match.

Il primo tempo

Primo quarto bruttissimo, la Npc parte di nuovo male e incassa subito un 6-0 di parziale. Una tripla di Del Testa prova a smuovere l’attacco reatino, ma la Stella Azzurra tira con buone percentuali e fugge via. Male la Kienergia, che perde palloni clamorosi e sbaglia canestri facili, la Stella ne approfitta e chiude il primo quarto avanti 24-10. La reazione non arriva nel secondo quarto, l’attacco reatino stenta a sbloccarsi, Innocenti e Giachetti colpiscono e i romani volano sul 37-19, nuovo time out per Ceccarelli. Nella seconda metà della seconda frazione la Npc prova a ricucire lo strappo e va all’intervallo lungo sotto di 10, 41-31 il punteggio.

La ripresa

Nel terzo quarto i reatini rientrano in campo col piglio giusto, mettendo in difficoltà gli stellati e riaprendo il match. Capitan Del Testa da 3 si carica i suoi sulle spalle e riavvicina Rieti ad un possesso dai romani, che riescono però ad andare alla penultima sirena sul 59-51. Geist e Tucker riavvicinano i reatini, ma è proprio il lungo di New York a riportare i suoi sul meno uno (64-63), a 5’ dal termine e Bechi ferma il gioco. Rullo al rientro dal time out segna 3, anche Giachetti non perdono e la Stella vola sul 70-63. Nikolic e Geist sprecano ai liberi, Tucker fallisce una tripla importante, Givens dalla lunetta riporta i suoi sul +8. Giachetti chiude la pratica per i romani, che vincono 75-65.

Il tabellino

E-Gap Stella Azzurra Roma: Wilson 6 (2/2 da 3), Innocenti 5 (1/2, 1/2), Nikolic 9 (1/1, 2/4), Ferrara 0, Givens 14 (4/5, 0/1), Giachetti 21 (1/6, 2/7),Rullo 11 (2/2, 2/7),Chiumenti 7 (2/2 da 2), Salvioni 2 (1/1 da 2),, Visintin 0, Pugliatti 0, Biar 0. All. Bechi

Kienergia Rieti: Tucker 19 (5/7, 1/4), Del testa 12 (4/7 da 3), Zugno 10 (2/7, 2/3), Geist 9 (1/4, 1/3), Maglietti 6 (2/3, 0/3), Timperi 5 (2/8, 0/2), Paci 2 (1/2 da 2), Bonacini 2 (0/1 da 3), Rotondo 0 (0/2 da 2), Nonkovic 0 (0/1 da 3), Roversi ne, Marchiaro ne. All. Ceccarelli

Arbitri: Maschio (Fi), Chersicla (Lc), Cassinadri (Re)

Note: Tiri liberi Stella Azzurra 24/28, Rieti 15 / 20; tiri da 3 Stella Azzurra 9/25, Rieti 8/24. Uscito per 5 falli Del Testa