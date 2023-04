Kienergia al completo, vietati passi falsi contro San Severo. Ceccarelli: «Vincere per rimetterci in carreggiata»

RIETI - Nella seconda giornata del girone salvezza, la Kienergia Npc torna al PalaSojourner (20,30) e sfida San Severo. Vietato sbagliare per Geist e compagni dopo il ko al debutto, avranno di fronte la compagine di Pilot, che invece ha già trovato una vittoria nella prima giornata. La coppia di stranieri Raivio - Daniel, l’under Bogliardi tra i più forti della categoria e il tiratore Fabi sono gli elementi di una formazione che poteva raccogliere di più. Tra le file dei pugliesi oltre all’ex Sabatino, c’è anche Tortù, a Rieti fino allo scorso dicembre.

La presentazione del coach Gabriele Ceccarelli: «Facciamo il nostro esordio casalingo in questa ultima fase di campionato, contro una squadra di grande caratura. San Severo sotto canestro ha Daniels e negli esterni l’americano è Raivio che è un top per questa categoria. Hanno forse il miglior under del campionato, Bogliardi. Una squadra lunga, fisica che ha fatto anche scalpi importanti, che vive un buon momento, noi dobbiamo assolutamente vincere in casa e rimetterci in carreggiata nel girone salvezza».



Così in campo

Kienergia Rieti: 4 Rotondo, 6 Jhon, 7 Tassone, 8 Del Testa, 10 Feliciangeli, 12 Maglietti, 13 Nonkovic, 15 Geist, 17 Bonacini, 21 Tucker, 23 Timperi, 41 Roversi, 57 Paci. All. Ceccarelli.

Cestistica San Severo: 0 Tortù, 3 Pazin, 7 Luposor, 8 Sabatino, 9 Ly-Lee, 10 Fabi, 12 Bogliardi, 21 Jerkovic, 22 Daniel, 23 Petrusevski, 30 Raivio. All. Pilot.

Arbitri: Nuara (Tv), Costa (Li) e De Biase (Ud).



Le altre gare

Stella Azzurra - Mantova

Juvi - Chieti

Monferrato - Ravenna



Classifica

Chieti, Mantova, San Severo e Juvi 8

Stella Azzurra, Monferrato, Rieti e Ravenna 6