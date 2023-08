Npc, debutto di spessore a Roseto. Coach Ponticiello cerca conferme: «C'è voglia di fare»

RIETI - Prima uscita stagionale per la Npc Rieti, attesa nel pomeriggio dal confronto con la Pallacanestro Roseto al PalaMaggetti (ore 18). Per Ponticiello e i suoi è l'occasione per testare a che punto è la condizione dopo i primi giorni di lavoro, di fronte c'è l'ambiziosa formazione di coach Gramenzi, rinnovata rispetto al passato, ma alla caccia per il quarto anno consecutivo del salto in A2.

Il coach della Npc, presenta così l'appuntamento: «A Roseto, contro uno dei migliori roster dell’intera B, potremo avere una prima verifica del lavoro svolto nei primi 10 giorni di preparazione. Ovviamente da valutare, oltre gli aspetti fisici e tecnici, il grado di coesione emotiva del gruppo - spiega il coach partenopeo - Finora sono stati tanti i fattori positivi: la partecipazione e la voglia di fare, il palesarsi delle gerarchie che aiuteranno tutti a tirar fuori il meglio. Se vogliamo essere un gruppo bilanciato, è necessario cominciare ad esserlo da subito»