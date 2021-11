La Kienergia tenta il colpo sul difficile parquet di Roseto per restare in vetta, sfida agli ex Nikolic e Pastore

RIETI - In striscia positiva da tre turni, la Kienergia Npc torna in trasferta in un autentico big match della settima giornata. È infatti sfida d’alta quota tra la formazione del coach Ceccarelli e la Liofilchem Roseto, capolista del girone C assieme alle due reatine e Imola. Al PalaMaggetti si affrontano due formazioni in fiducia, fin qui protagoniste del campionato grazie all’ottimo gioco espresso. L’atletismo e la buona pallacanestro espressa dagli uomini di Ceccarelli, contro la più esperta Roseto: trascinata dai veterani Amoroso e Ruggiero, gli agguerritissimi ex Nikolic e Pastore, pronti a ben figurare, Di Emidio e Serafini. Sei elementi già presenti lo scorso anno, a cui vanno aggiunti le novità Zampogna e Turel tra gli esterni e l’under Bassi.

Così in campo

Liofilchem Roseto: 3 Gaeta, 4 Jovanovikj, 6 Zampogna, 13 Di Emidio, 17 Bassi, 20 Ruggiero, 21 Pastore, 33 Amoroso, 46 Nikolic, 77 Serafini. All. Quaglia

Kienergia Npc: 0 Timperi, 1 Testa, 3 Papa, 5 Buccini, 6 Vujanac, 8 Del Testa, 11 Frizzarin, 13 Tiberti, 21 Broglia, 22 Antelli, 25 Franco. All. Ceccarelli

Arbitri: Marzò (Le) e Palazzo (Cb)

Le altre gare (VII giornata)

Real - Faenza

Teramo - Luiss

Ancona - Jesi

Cesena - Montegranaro

Imola - Giulianova

Civitanova - Senigallia

Rimini - Ozzano

Classifica

Roseto, Imola, Real e Npc 10

Ozzano e Ancona 8

Rimini* e Senigallia 6

Cesena, Teramo, Senigallia e Faenza 4

Jesi* (-1) 3

Civitanova, Montegranaro e Luiss 2