Kienergia sfida l'insidiosa Ozzano per confermarsi fra le grandi, si punta anche sul fattore campo

RIETI - Fiducia alle stelle in casa Kienergia, la vittoria esterna sul campo di Ancona ha confermato il buon momento che stanno vivendo Broglia e compagni, domani si torna al PalaSojourner (ore 18) per sfidare l'insidiosa Ozzano. Con il successo di Ancona, è iniziato nel migliore dei modi lo sprint del girone d'andata, che decreterà le due qualificate alle finali di Coppa Italia e il team di Ceccarelli vuole giocarsi le proprie carte per esserci. Servono subito due punti con Ozzano, tante buone individualità e ben allenata dal coach Loperfido, che troverà una Kienergia spinta dal pubblico del PalaSojourner, dove i reatini finora non hanno mai perso.

Il vice allenatore Andrea Ruggieri, presenta così la gara di domani: «Veniamo da un’ottima settimana di allenamento, dopo la vittoria di Ancona, ci siamo concentrati a sistemare qualche dettaglio tecnico. Domani arriva Ozzano, una squadra molto completa, con tanti centimetri e due con caratteristiche bidimensionali. Massima attenzione anche su Ceperano, che sta dimostrando di essere interessante per la categoria e play esperto come Bonfiglio».

Così in campo

Kienergia Npc: 0 Timperi, 1 Testa, 3 Papa, 5 Buccini, 6 Vujanac, 8 Del Testa, 11 Frizzarin, 13 Tiberti, 21 Broglia, 22 Antelli, 25 Franco. All. Ceccarelli

Sinermatic Ozzano: 5 Landi, 6 Folli, 13 Iattoni, 17 Misljenovic, 18 Klyuchnyk, 19 Chiappelli, 24 Barattini, 25 Ceperano, 32 Bonfiglio, 85 Lasagni. All. Loperfido

Arbitri: Grappasonno (Ch) e Settepanella (Te)

Le altre gare (X giornata)

Roseto-Real Sebastiani

Luiss Roma-Civitanova

Imola-Faenza

Giulianova-Teramo

Jesi-Cesena

Montegranaro-Rimini

Senigallia-Ancona

Classifica

Roseto 16

Imola, Real Sebastiani e Npc 14

Rimini *, Ancona e Senigallia 12

Ozzano 10

Cesena, Teramo e Faenza 8

Giulianova 4

Jesi * 3 (-1)

Civitanova, Montegranaro e Luiss 2