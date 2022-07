La Npc ufficializza il ritorno dell'under Nikola Nonkovic: «Bella opportunità, spero di vedere il palazzo pieno»

RIETI - Ufficiale il ritorno in casa Kienergia Npc Rieti di Nikola Nonkovic. L'ala forte del 2002, torna dal prestito alla Scaligera Verona, che lo scorso anno ha raggiunto la promozione in massima serie. Già tra le file del team amarantoceleste nel campionato 2020/2021, è la prima ufficialità in quota under.

Queste le prime dichiarazioni del giocatore romano: «Sono molto felice di tornare a Rieti, di ritrovare la società che mi ha dato la possibilità di entrare nel basket professionistico. Sono molto motivato per l'inizio della prossima stagione per farmi valere e per dimostrare al PalaSojourner le mie qualità. Confido nel coach Ceccarelli e non vedo l'ora di crescere sotto la sua guida - spiega Nikola Nonkovic - Ringrazio la società per la fiducia che mi ha dato e spero di vedere il palazzetto pieno pronto a darci la carica giusta. Forza Npc».