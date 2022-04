Kienergia riprende la corsa: Montegranaro ko 65-86. Antelli sugli scudi. Quarto posto blindato

RIETI - Doveva vincere la Kienergia Npc per difendere il quarto posto e lo fa in scioltezza: a Montegranaro gli uomini di Ceccarelli trionfano 86-65. Match senza storia, con il 25-4 del primo quarto che indirizza la gara e lancia i reatini al successo. Sugli scudi Antelli, autore di 23 punti.

La gara

Avvio difficile della Npc, la Sutor parte bene e va sul +8, 11-3. Tiberti ne sigla 10 di fila, poi gravato da due falli esce e lascia il campo a Broglia, ma in cattedra sale Antelli: il regista lombardo piazza 4 triple e gli ospiti al termine del primo quarto guidano 28-15. In avvio di seconda frazione, Broglia trova il massimo vantaggio. La Sutor però cresce e si riavvicina fino al meno 7, Antelli però non ci sta ed è ancora a lui a prendersi la scena assieme a Timperi (in serata storta ai liberi): già 17 punti nel primo tempo per il playmaker della Kienegia, che all’intervallo guida 45-33. Al rientro arrivano tre triple di Del Testa e la Kienergia vola sul +21. Timperi e Saladini aumentano il passivo, Del Testa è una macchina perfetta e la Npc arriva sul +29. Alla penultima sirena, reatini avanti 66-44. Nell’ultimo quarto la Npc dà l’ultima spallata e deve soltanto gestire: la Npc batte la Sutor 86-65.

Il tabellino

Sutor Montegranaro: Masciarelli 9 (2/7, 1/6), Galipò 8 (1/5, 2/4), Crespi 20 (6/12, 0/1), Re 14 (4/5, 2/6), Korsunov 7 (2/5, 1/1), Angellotti 5 (1/2 da 3), Barbante 2, Botteghi (0/5, 0/1), Verdecchia, Ambrogi, Montanari ne. All. Cagnazzo.

Kienergia Rieti: Antelli 23 (3/8, 5/10), Testa 3 (1/3 da 3), Timperi 15 (6/10, 0/1), Cortese (0/1 da 2), Tiberti 15 (3/12, 3/5); Del Testa 14 (1/1, 4/7), Broglia 6 (3/8, 0/2), Saladini 5 (1/2, 1/4), Buccini 5 (1/1, 1/1), Godwin (0/1 da 2), Imperatori, Papa ne. All. Ceccarelli

Arbitri: Zaniboni (Bo), Foschini (Ra)

Note. Tiri da 3 Montegranaro 7/21, Rieti 15/33. Tiri liberi Montegranaro 14/17, Rieti 5/10