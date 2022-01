Kienergia, si gioca il match contro Montegranaro: «Abbiamo cercato di prepararci al meglio»

RIETI - Dopo un lungo stop, torna in campo la Kienergia Npc, domani al PalaSojourner (ore 18). L'incubo Covid sembra alle spalle per Ceccarelli e i suoi, così il match con la Sutor Montegranaro (2), fanalino di coda del girone C, si giocherà regolarmente. Reatini al completo, mentre gli storici rivali marchigiani arrivano all'appuntamento a ranghi ridottissimi proprio per un discorso di positività al Covid. Infatti il neo tecnico Cagnazzo dovrà fare a meno di Murabito, che ha da poco rescisso il contratto e di ben 4 atleti positivi. Per i reatini è l'occasione di ritrovare la condizione migliore in vista del rush finale che mette in palio punti pesanti per la corsa alle Final Eight di Coppa Italia.

L'assistente Andrea Ruggieri presenta così la sfida:«Veniamo da un periodo complicato causa Covid. Abbiamo iniziato la settimana con le visite mediche, abbiamo cercato di prepararci al meglio per questa sfida. Anche loro hanno avuto dei casi di positività e questo mi dispiace. Dobbiamo concentrarci su noi stessi per ritrovare la miglior forma possibile. E' un momento di difficoltà, sappiamo della riduzione della capienza del PalaSojourner, ma ci affidiamo lo stesso ai nostri tifosi affinchè ci autino a conquistare i due punti».

Classifica

Roseto 24 (13 giocate)

Real Sebastiani e Npc 18 (12)

Imola 18 (13)

Rimini 16 (11)

Ancona 16 (12)

Senigallia e Ozzano 16 (13)

Cesena 14 (13)

Faenza 12 (13)

Teramo 10 (13)

Luiss 8 (13)

Giulianova 6 (13)

Jesi 5 (12)

Civitanova e Montegranaro 2 (13)