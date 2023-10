La Npc bene un tempo a Montecatini, poi crolla nella ripresa: vince la Herons 90-68

RIETI - Una Npc dai due volti va ko al PalaTerme di Montecatini, gli Herons passano 90-68. Dopo un primo tempo ottimo, con le squadre attaccate nel punteggio, nella ripresa la Npc non scende praticamente in campo, la difesa sbanda, l'attacco non funziona e Rieti crolla sotto i colpi dei big degli Herons Montecatini. Capitan Da Campo e Cassar con 15 punti a testa sono i migliori tra le fila della Npc.

La gara

Partono meglio i padroni di casa, trascinati da una super Natali, gli Herons mettono così le mani avanti. Rieti però reagisce e al termine del primo quarto, Montecatini è avanti di poche lunghezze, 23-17 il punteggio. Ottima la seconda frazione dei reatini: l’asse Markovic - Cassar funziona e la partita va in perfetto equilibrio. All’intervallo lungo Herons avanti di due lunghezze, 42-40 il punteggio. Più fatica nella ripresa per gli ospiti: emergono anche Chiera e Arrigoni per gli Herons, che alla penultima sirena guidano 68-54. Crollo totale nell’ultimo quarto: Rieti non ne ha più e gli Herons prendono il largo. La Npc va ko 90-68.