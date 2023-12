La Npc non sfigura ma cede alla Gema Montecatini 67-77. Foto. Brutto infortunio per Cusenza

RIETI - La Npc cede anche alla Gema Montecatini, che passa 77-67 al PalaSojourner di Rieti. Contro una Gema forte e meritatamente nei piani alti della classifica, i reatini giocano ad armi pari e non sfigurano per tutto l'arco del match.

Poi a tre minuti dal termine il grave infortunio di Cusenza (in lacrime a fine partita: si teme una lesione del tendine d'Achille) e la tripla dell'ex Savoldelli spezza gli equilibri e lancia i toscani al successo.

La gara

Buona partenza dei reatini, trascinati da un Markovic ispirato e un ottimo Cavallero mettono subito le mani avanti, giocando una pallacanestro ordinata che impensierisce i toscani.

Rieti tocca il +6, ma Mastrangelo allo scadere accorcia, il primo quarto termina 15-12 per la Npc. Ingenuità di Bacchin, la Gema agguanta la parità e passa avanti con Passoni, tra I migliori dei suoi. Melchiorri reagisce per i suoi, ma Passoni si carica i suoi sulle spalle ed è di nuovo Gema avanti di 3, Ponticiello ferma il gioco. Non basta riordinare le idee, perché nonostante una buona Npc, la Gema con Passoni va all’intervallo lungo avanti 37-36. Al rientro il match rimane equilibrato, Passoni per la Gema continua a fare la differenza, mentre per Rieti è Cusenza a mettere la giusta energia che permette ai padroni di casa di rimanere aggrappata. Rieti resta in scia della Gema anche al termine della penultima sirena, 57-53 il punteggio. L’ex Savoldelli gela il PalaSojourner, tripla pesantissima, è il punto di svolta del match. La Gema prende fiducia è tocca il +10, massimo vantaggio dei toscani, mentre Rieti perde Cusenza per infortunio nel suo momento migliore. La Gema allora prende il largo e manda il match ai titoli di coda, la Gema passa 77-67.