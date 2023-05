Npc, espugnare Mantova per garantirsi i playout. Ruggieri: «La squadra è viva e ci crede»

RIETI - Ultima giornata nel girone salvezza per la Kienergia Npc, attesa domani del decisivo scontro di Mantova (ore 18). Al Grana Padano Arena, diversi reatini al seguito, la Npc è padrona del proprio destino: con una vittoria reatini ancora in corsa indipendente dai risultati degli altri campi, mentre con una sconfitta, si dovrà sperare nelle vittorie di Ravenna e Chieti su Stella Azzurra e Monferrato, altrimenti sarà retrocessione in B. Già certe della salvezza matematica Stella Azzurra e Juvi, sarà un’ultima giornata anomala: niente contemporaneità su tutti i campi, infatti la sfida di Ravenna è stata posticipata al 25 per via dell’alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna.

Ruggieri e i suoi dovranno pensare soltanto a vincere, evitando calcoli. Servirà la prova di una settimana fa, contro una formazione ferita come quella mantovana, che in settimana ha richiamato Valli, Ruggieri ritrova Geist, che lontano dal PalaSojouner è riuscito spesso ad esaltarsi, è stato tenuto a lungo a riposo domenica scorsa e la Npc si aggrappa a lui per accedere ai playout.

Coach Ruggieri presenta così la gara: «Ci siamo conquistati, partita dopo partita, la possibilità di accesso ai playout in caso di risultato positivo domenica.

Non c’è bisogno di caricare ulteriormente la squadra, che è viva e ci crede perfettamente, consapevole delle difficoltà di giocare una gara del genere contro una squadra attrezzata come Mantova».



Così in campo

Staff Mantova: 3 Criconia, 7 Iannuzzi, 8 Veronesi, 14 Janelidze, 16 Cortese, 27 Vukobrat, 28 Ross, 29 Guerrieri, 31 Calzavara, 73 Sherrill. All. Valli.

Kienergia Rieti: 1 Naoni, 4 Rotondo, 7 Tassone, 8 Del Testa, 12 Maglietti, 13 Nonkovic, 15 Geist, 17 Bonacini, 21 Tucker, 23 Timperi, 57 Paci. All. Ruggieri.

Arbitri: Boscolo (Ve), Chersicla (Lc) e Tallon (Bo).



Le altre gare

Chieti - Monferrato

San Severo - Juvi Cremona

Ravenna - Stella Azzurra (25 maggio)



Classifica

Juvi e Stella Azzurra 16

Chieti 14

Mantova, Monferrato, San Severo e Rieti 12

Ravenna 10