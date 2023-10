La Npc resta nel tunnel, a Livorno il quinto ko consecutivo: 79-61

RIETI - Altro crollo per la Npc, che a Livorno contro la Libertas perde ancora: 79-61 il finale al PalaMacchia. Si tratta del quinto ko consecutivo per una formazione che non è più in grado di vincere, a Livorno dura appena un quarto, poi è netto dominio labronico.

Livornesi sempre padroni del campo, contro una Npc alla ricerca continua di soluzioni personali, è apparsa nettamente in difficoltà rispetto alla prova di Avellino, è alla prese anche con una crisi di nervi che fa preoccupare anche per la trasferta di mercoledì a Sant'Antimo. Pessime le percentuali da 3, con un 4/23, male anche la lotta a rimbalzo, ben 45 i rimbalzi catturati dai padroni di casa, appena 33 invece per gli ospiti.

Il tabellino

Akern Libertas Livorno: Fratto 16 (2/5, 2/3), Saccaggi 11 (1/2, 3/7), Bargnesi 8 (1/2, 2/6), Tozzi 8 (4/5, 0/2), Lucarelli 7 (2/8, 1/5), 7 (2/7, 0/0), Buca 7 (3/4, 0/0), Williams 6 (3/4, 0/3), Allinei 5 (1/2, 1/1), Ricci 4 (0/4, 1/4), Madeo ne, Forti ne.

All. Andreazza.

Npc Rieti Sporthub: Markovic 20 (5/10, 3/7), Cavallero 12 (4/5, 0/3), Melchiorri 8 (2/2, 0/1), Da Campo 7 (1/3, 1/4), Bacchin 7 (2/3, 0/2), Cassar 4 (1/3, 0/3), Del Sole 2 (1/2 da 2), Agostini 1 (0/1, 0/3), Mele, Perella ne, Imperatori ne.

Arbitri: Di Branco (Bg) e Castellano (Mi)

Note. Tiri da 3: Livorno 10/31, Rieti 4/23. Tiri Liberi: 11/14 Livorno, 17/25 Livorno. 5 falli: nessuno.