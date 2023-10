La Npc prova a invertire la rotta a Livorno: entrambe le squadre sono in crisi

RIETI - Sesta giornata di campionato in serie B nazionale, dove la Npc alla ricerca disperata di punti fa visita alla Libertas Livorno in uno dei campi più duri dell’intera categoria. Al PalaMacchia si affrontano due formazioni in difficoltà: reatini in striscia negativa da 4 turni, i labronici da 3 invece, un trend negativo che ha messo fortemente in discussione coach Andreazza, che in caso di ko potrebbe saltare.



Così in campo

Libertas Livorno: 1 Buca, 3 Bargnesi, 4 Fratto, 5 Williams, 6 Forti, 8 Fantoni, 11 Tozzi, 12 Ricci, 14 Saccaggi, 19 Allenei, 24 Balestri, 99 Lucarelli. All. Andreazza

Npc: 1 Imperatori, 3 Agostini, 4 Mele, 6 Da Campo, 8 Markovic, 11 Melchiorri, 13 Cavallero, 14 Cassar, 19 Bacchin, 21 Del Sole, 24 Perella. All. Ponticiello.



Le altre gare

Brianza - Legnano

Desio - Piacenza

Omegna - Cassino

Crema - Sant’Antimo

Avellino - Piombino

Herons Montecatini - Fiorenzuola

Caserta - Pielle Livorno

Salerno - Gema Montecatini



Classifica

Herons 8

Sant’Antimo, Gema, Pielle, Brianza, Piacenza, Piombino, Avellino, Legnano e Desio 6

Crema*, Libertas, Omegna* e Fiorenzuola 4

Cassino, Caserta e Rieti 2

Salerno -1