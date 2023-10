Una Npc in grande spolvero compie subito l'impresa: Pielle Livorno ko 80-76. Foto

RIETI - Debutto da favola per la Npc di Ponticiello, che alla prima in casa della B Nazionale batte una delle migliori squadre del campionato, almeno sulla carta, la Pielle Livorno, 80-76.

La Npc riscatta così il precedente in Supercoppa, giocando una gara di carattere e sacrificio. Decisive le prove del trio Da Campo, Cavallero e Markovic, quest’ultimo bene nella ripresa. Positive anche le prestazioni di Melchiorri e Agostini.



La gara

Buona partenza della Npc, subito avanti 4-0.

Livorno passa avanti, ma Rieti con un ispirato Cassar agguanta la parità. I padroni di casa mettono le mani avanti, grazie a capitan Da Campo: già 10 punti nel primo quarto, 17-14 per Rieti nella prima frazione. Grande impatto di Melchiorri, il reatino entra bene nella gara e con 5 punti porta la Npc sul 27-23. Meglio la Pielle negli ultimi 5’ del secondo quarto, all’intervallo lungo punteggio in perfetta parità, 36-36. Si sblocca Markovic al rientro, Rieti riallunga, ma la Pielle agguanta nuovamente la parità (42-42) al 25esimo. La Pielle cresce e fa il parziale, +3 a 2’ dal 30esimo, Ponticiello ferma il gioco. La reazione però non arriva, la Pielle chiede avanti anche alla penultima sirena 57-54. È Agostini con una super tripla a firmare la parità, ma è botta e risposta da 3, da una parte si accende Markovic, dall’altra Laganà. Lo Biondo fa la differenza da 3, Rieti però resta in partita in un finale super equilibrato: Markovic, Cavallero e Da Campo si prendono le responsabilità più importanti e Rieti è di nuovo avanti di 1 a un minuto dalla sirena. Tanta confusione nel finale, con Rieti che rischia grosso, Da Campo in lunetta è freddo e porta i suoi sul +3. A chiuderla ci pensa Agostini, Rieti passa 80-76.