La Kienergia finisce ancora ko e la salvezza si allontana: vince San Severo 63-69. Foto

RIETI - La strada per la salvezza si fa sempre più difficile per la Kienergia Npc, ko nella seconda giornata della fase a orologio contro San Severo: 69-63 il finale. Dopo tre buone frazioni di gioco, i reatini nell'ultimo quarto cedono il passo ai pugliesi, che passano meritatamente. Pesanti ancora una volta i 9 errori ai liberi e un Geist, completamente fuori condizione. Decisiva la prova dell'ex Tortù per i pugliesi.

La gara

La Kienergia è reattiva in partenza e passa avanti 9-4. Capitan Del Testa entra e segna da 3 e Rieti tocca il +7, è il massimo vantaggio. San Severo alza le percentuali da 3 e rientra, ma Rieti con Geist dalla lunetta chiude avanti il primo quarto 20-19. Daniel duella con Paci, ma la Npc riesce a mantenere le mani avanti con Tucker, già con tre falli al 15esimo. Raivio si accende e agguanta la parità mentre Sabatino colpisce da 3 e gli ospiti vanno avanti, Ceccarelli è costretto a interrompere il gioco. Timperi colpisce in contropiede, Lupusor replica, mentre Geist fa 2/3 a cronometro fermo, all’intervallo lungo San Severo guida 33-32. Rieti cresce in difesa e grazie al 4-0 di parziale in avvio passa avanti di 3 lunghezze. Bonacini si carica la squadra sulle spalle, Timperi recupera un pallone difficilissimo che permette a Tassone di firmare il +7 e Pilot chiama time out. L’ex Tortù con 6 punti consecutivi riporta il match in perfetta parità, Maglietti da una parte e Raivio d’altra segnano da 3, alla penultima sirena il punteggio è 49-49. Rieti fa fatica, l’inerzia del match para a favore di San Severo che passa avanti di 4 lunghezze. Raivio segna dalla lunetta, Rieti non reagisce e la partita rischia di sfuggire di mano quando Tortù da 3 porta San Severo sul +8 e fa gelare il PalaSojourner. Gli ospiti volano sul +10, Del Testa da 3 per la speranza, ma San Severo segna ancora con Jerkovic, serve un miracolo a 2’ dal termine. Paci e Tucker accorciano, altro errore ai liberi di Del Testa, Bogliardi invece realizza, Raivio chiude la pratica, San Severo vince 69-63.

Il tabellino

KIENERGIA NPC RIETI: Bonacini 11 (4/10 da 2), Tassone 2 (1/3, 0/5), Timperi 10 (4/6, 0/2), Tucker 10 (3/6, 1/1), Paci 9 (4/11 da 2), Del Testa 11 (0/1, 3/7), Geist 4 (0/3, 0/2), Maglietti 4 (0/1, 1/1), Rotondo 2 (1/5 da 2), Nonkovic, Naoni ne, Jhon ne. All. Ceccarelli.

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO: Fabi (0/1, 0/1), Raivio 17 (3/11, 2/4), Bogliardi 9 (1/2, 1/7), Daniel 12 (2/8, 1/3), Lupusor 8 (2/5, 0/5), Tortu 9 (1/4, 2/6), Jerkovic 9 (1/2, 1/4), Sabatino 5 (0/2, 1/3), Pazin, Mecci ne, Ly-lee ne. All. Pilot.

Arbitri: Nuara (Tv), Costa (Li), De Biase (Ud).

Note. Tiri da 3: Rieti 5/18, San Severo 8/33. Tiri liberi: Rieti 14/23, San Severo 25/28. 5 falli: Daniel.